انطلق مهرجان الصيف الدولي بمدينة الإسكندرية في أقصى شمال مصر أمس الخميس، في دورته الحادية والعشرين بحفل للفنان حمزة نمرة الذي قدم للجمهور بعضًا من أغاني ألبومه الجديد (رايق) مع باقة من أنجح أغانيه.

يمتد المهرجان، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حتى 31 أغسطس/ آب، ببرنامج يشمل حفلات غنائية وموسيقية، إضافة إلى عروض مسرحية وورش في الكتابة المسرحية والتذوق السينمائي وصنع الأفلام القصيرة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن أبرز الفنانين المصريين المشاركين في المهرجان هشام عباس ونوران أبو طالب وعلي الحجار وعلي الهلباوي والموسيقار عمر خيرت وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وكذلك فرقة "طبلة الست" وفرقة "جنوب الوادي" للفن النوبي والسوداني و"الأرتام" الأفريقية.

ومن الخارج يشارك فنانون وفرق من تونس وألمانيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة.

وتقام الحفلات والأنشطة في ثلاثة مواقع بمكتبة الإسكندرية من بينها الساحة الرئيسة التي تستوعب نحو ثلاثة آلاف من الحضور.

وقال الموسيقار راجح داوود، المشرف على قطاع الفنون بمكتبة الإسكندرية، إن برنامج هذا العام معد ليناسب الأذواق والفئات العمرية كافة.

وأضاف أن البرنامج يمزج بين حفلات كبار النجوم وفرق (الأندر جراوند) التي تجذب الشبان، مع الحرص على وجود حفلات موسيقية كلاسيكية تناسب الأجيال الأكبر سنا.

وأشار إلى أن هناك حفلات أيضا تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، كما يتيح المهرجان الفرصة للمواهب الجديدة لتقدم إنتاجها.

ويتزامن المهرجان مع بداية شهر أغسطس/ آب حيث تستقبل مدينة الإسكندرية عشرات الآلاف من المصيفين من داخل مصر وخارجها.

وقال محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إن المهرجان هذا العام يضم 49 حدثا فنيا وثقافيا متنوعا، ويأتي ضمن أنشطة المكتبة في الموسم الصيفي.

وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا وفرصة لكافة الفئات الجماهيرية في الإسكندرية والمحافظات المحيطة لحضور حفلات كبار الفنانين بأسعار مخفضة.