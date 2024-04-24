أزمة في مانشستر سيتي قبل مواجهة برايتون

ورغم تلاشي فرصة سيتي في تكرار الفوز بالثلاثية بعد الخسارة أمام ريال مدريد، فإن الفريق لديه فرصة لتحقيق الثنائية بعد بلوغ نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد في تكرار للموسم الماضي.

وقال غوارديولا: "لقد واجهنا الكثير من المشاكل مع لاعبين مهمين بسبب الإصابات، لكننا لا نزال ننافس. لقد وصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ووصلنا إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا ولا نزال ننافس في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لكن من الممكن أن تصل إلى الأمتار الأخيرة بهذه الطريقة وفي أسبوع واحد، من الممكن أن تخسر كل الألقاب. كل مباراة مهمة الآن؛ لأن كل خطأ وانتكاسة أمر صعب. لكننا كنا هنا عدة مرات ونعرف ما نلعب من أجله".

وسُئل غوارديولا عما إذا كان يتفق مع انتقادات نوتنغهام فورست للتحكيم في الدوري؛ إذ نشر فورست بيانا شديد اللهجة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يتهم فيه حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل بأنه من مشجعي لوتون تاون، بعد الخسارة 2-صفر أمام إيفرتون، يوم الأحد.

وقال: "لا أوافق على الإطلاق. سيحدث هذا النوع من الأشياء أكثر فأكثر في كل دوري في العالم. بالطبع لم يكن لدي أي شك في ذلك".

وأضاف: "إنهم (الحكام) يرتكبون خطأ ويشعرون بالذنب. هذا طبيعي. عندما يقومون بالمهمة يريدون القيام بها بشكل جيد. اللعبة صعبة للغاية. إنها سريعة ويجب اتخاذ القرارات في لحظة واحدة. الأمر ليس سهلا".