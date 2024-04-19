موقف هالاند ودي بروين من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

واستُبدِل هالاند قبل بدء الشوط الإضافي الأول من المباراة التي خسرها سيتي أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أوضح المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن اللاعب هو من طلب استبداله.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة: "هالاند يعاني من الإصابة؛ ما يجعل مشاركته ضد تشيلسي غير مؤكدة.. سنتابع الحالة خلال الساعات المقبلة وسنرى ما سيحصل".

وأضاف: "شعر هالاند بشيء ما، مشكلة عضلية. لهذا السبب أخبرني أنه لا يستطيع الاستمرار. قال الطبيب إنه يعاني من بعض الألم، مشكلة صغيرة. سنرى كيف سيكون تطوره في الساعات المقبلة".

من جهة أخرى، تبدو مشاركة البلجيكي كيفن دي بروين مؤكدة ضد تشيلسي، السبت، بعدما استُبدِل أيضًا في الشوط الإضافي الثاني ضد ريال بسبب الإرهاق.