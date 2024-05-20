أستون فيلا يخطط لضم نجم برشلونة

أستون فيلا يخطط لضم نجم برشلونة

يخطط نادي أستون فيلا الإنجليزي، لعقد صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، يدخل بها الموسم الجديد.

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ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرًا، قالت فيه، إن نادي أستون فيلا الإنجليزي قد وضع رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة الإسباني ضمن قائمة طويلة، لتدعيم دفاع الفريق في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا قد وضع كامل رهانه على أراوخو، وذلك بعد نجاحهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن المدير الرياضي لأستون فيلا "مونشي" كان في زيارة لبرشلونة قبل أسابيع، وأخبر الإدارة أنهم سيُقدمون عرضًا من أجل أراوخو إذا تأهلوا لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "الآن نجحوا بالتأهل، ومدرب أستون فيلا أوناي إيمري، جنبًا إلى جنب مع المدير الرياضي مونشي، مهتمان بالتعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف".

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وتابعت الصحيفة في تقريرها: "مع مواجهة برشلونة لضائقة اقتصادية أخرى، قد يضطر النادي إلى التخلص من بعض نجومه في الصيف من أجل جلب بعض الإيرادات التي يحتاجها بشدة".

واختتمت: "رونالد أراوخو هو واحد من العديد من لاعبي برشلونة الذين يواجهون مستقبلًا غامضًا، حيث يستعد النادي لإجراء إصلاح شامل للفريق".

برشلونة

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