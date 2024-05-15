برشلونة يتحرك لإقناع أراوخو بالتجديد بعد عرض بايرن ميونخ

بدأت إدارة برشلونة الإسباني التحرك بشكل رسمي من أجل الإبقاء على رونالد أراوخو مدافع الفريق الكتالوني والذي يلعب لمنتخب أوروجواي.

وتعرض أراوخو للطرد في لقاء فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما تسبب في خسارة فريقه وتوديعه دوري الأبطال هذا الموسم.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية فإن بقاء أراوخو أصبح هدفًا لإدارة برشلونة، وهناك اتصالات مع اللاعب ومدير أعماله من أجل الإبقاء عليه وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

وتواصل البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة بالفعل مع ممثلي اللاعب الأوروجوياني من أجل إقناعه بالتجديد وعدم البقاء لنهاية الموسم المقبل، خاصة أن أراوخو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني تشافي هيرنانديز في تشكيلته للبلو جرانا.

وتلقى أراوخو اتصالات من مسؤولي بايرن ميونخ الألماني للفوز بخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة متمسكة ببقاء اللاعب وعدم التفريط في خدماته ولكنها تنتظر الرد النهائي من جانب اللاعب لحسم موقفه مع الفريق بشكل نهائي.