توقعات بوصول ريال مدريد إلى أرباح خيالية.. تعرف على الرقم
كشفت صحيفة "أس" عن الأرباح الخيالية التي من المتوقع أن يصل إليها ريال مدريد من جمع الرعاة.
ويريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مواصلة جمع الرعاة حتى يتمكن الميرنغي من مواصلة التنافس في الدخل مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة فإن الراعي القادم لريال مدريد سيكون HP شركة التكنولوجيا الأمريكية، التي تنتج أجهزة الكمبيوتر والطابعات.
وأكدت الصحيفة أن وصول HP لقميص ريال مدريد لن يلغي موقع طيران الإمارات، الذي سيظل على الجزء الرئيس من القميص، بينما سيتم وضع HP على أحد الأكمام.
وأشارت "أس" إلى أنه لأول مرة في تاريخه سيكون لريال مدريد راعيان اثنان على قميصه.
وسيؤدي هذا إلى زيادة قيمة النادي، وسيحصل ريال مدريد على 250 مليون يورو سنويًا من القميص فقط.
وأضافت أن ريال مدريد يتلقى من أديداس 117.6 مليون سنويا، ومن طيران الإمارات 70 مليون يورو، والآن سيحصل على 70 مليون يورو سنويا من HP.
ولدى طيران الإمارات عقد مع ريال مدريد حتى 2026؛ لذلك من المتوقع، إذا تم التجديد، زيادة هذا الرقم.
وستضاف الزيادة في الدخل، بفضل الاتفاقية مع HP، إلى الزيادة المخصصة لملعب سانتياغو برنابيو الجديد، والتي من المتوقع أن تسمح لريال مدريد بكسب حوالي مليار يورو للموسم الواحد بدءًا من الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل الفكرة التجارية والاتفاق مع HP سيكون ريال مدريد قادرًا على مواصلة القتال لجلب أفضل اللاعبين، كربطه بالتعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.
وبذلك يصبح ريال مدريد هو النادي الذي يحصل على أكبر قدر من المال مقابل قميصه، ويعرف كيفية التكيف مع العصر الجديد، ليواصل كونه من بين الفرق الرائدة في الدخل في العالم.
وختمت "أس" بأن ريال مدريد سيعلن عن اتفاقه مع HP رسميًا، غدًا الجمعة، بعد أن نشر النادي الإسباني مقطع فيديو غامضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.