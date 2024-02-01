توقعات بوصول ريال مدريد إلى أرباح خيالية.. تعرف على الرقم

وأشارت "أس" إلى أنه لأول مرة في تاريخه سيكون لريال مدريد راعيان اثنان على قميصه.

وسيؤدي هذا إلى زيادة قيمة النادي، وسيحصل ريال مدريد على 250 مليون يورو سنويًا من القميص فقط.

وأضافت أن ريال مدريد يتلقى من أديداس 117.6 مليون سنويا، ومن طيران الإمارات 70 مليون يورو، والآن سيحصل على 70 مليون يورو سنويا من HP.

ولدى طيران الإمارات عقد مع ريال مدريد حتى 2026؛ لذلك من المتوقع، إذا تم التجديد، زيادة هذا الرقم.

وستضاف الزيادة في الدخل، بفضل الاتفاقية مع HP، إلى الزيادة المخصصة لملعب سانتياغو برنابيو الجديد، والتي من المتوقع أن تسمح لريال مدريد بكسب حوالي مليار يورو للموسم الواحد بدءًا من الموسم المقبل.