فيديو إهانة جمهور برشلونة لفينيسيوس الذي سبب أزمة في الكلاسيكو (شاهد)
كشفت صحيفة "ماركا" عن تعرض فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لإساءة عنصرية خلال مواجهة برشلونة، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.
واستضاف ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الليغا، حيث فاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.
وشهدت المباراة جدالا من قِبل فينيسيوس، سواء في الشوط الأول عندما دخل في مشادة كلامية مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أو عند استبداله في نهاية الشوط الثاني حيث استفز جمهور البارسا قبل أن يبعده مدربه كارلو أنشيلوتي.
ونشرت الصحيفة فيديو يظهر بعضا من جماهير برشلونة وهم يوجهون عبارات عنصرية للنجم البرازيلي.
وأوضحت أن عددًا من جمهور برشلونة ظل يهتف تجاه فينيسيوس "قرد، قرد"، قبل أن يقوموا بإلقاء جسم يشبه قشرة الموزة تجاهه، من المدرجات.
وأشارت إلى أن لحظة التوتر بين الطرفين جاءت عند استبدال فينيسيوس في الدقيقة 96، والتي أعقبها إطلاق الإهانات.
بيان الليغا
وأصدرت رابطة الليغا بيانا رسميا، بشأن الواقعة، موضحة: "لقد عملت رابطة الدوري الإسباني منذ اللحظة الأولى على تحديد الأشخاص الذين تلفظوا بإهانات عـنصرية وستقدم الشكوى كما تفعل دائماً ويتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة".
بيان برشلونة
كما أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بدوره، قائلا: "سيدافع نادي برشلونة دائمًا عن قيم كرة القدم والرياضة مثل احترام المنافس، ولهذا السبب سيحقق في أي إهانة عنصرية قد تكون حدثت بعد ظهر اليوم خلال المباراة ضد ريال مدريد".
وبالفوز اليوم، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 22 نقطة من تسع مباريات.