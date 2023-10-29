فيديو إهانة جمهور برشلونة لفينيسيوس الذي سبب أزمة في الكلاسيكو (شاهد)

كشفت صحيفة "ماركا" عن تعرض فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، لإساءة عنصرية خلال مواجهة برشلونة، اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الليغا، حيث فاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة جدالا من قِبل فينيسيوس، سواء في الشوط الأول عندما دخل في مشادة كلامية مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أو عند استبداله في نهاية الشوط الثاني حيث استفز جمهور البارسا قبل أن يبعده مدربه كارلو أنشيلوتي.