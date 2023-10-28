أنشيلوتي يمنع فينيسيوس من الاشتباك مع الحكم واستفزاز الجمهور (فيديو)

فوز هام

وسجل جود بيلينغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة.

وافتتح إيلكاي غوندوغان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بيلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.