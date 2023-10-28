أنشيلوتي يمنع فينيسيوس من الاشتباك مع الحكم واستفزاز الجمهور (فيديو)
تدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لمنع فينيسوس جونيور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من استفزاز الجماهير والاشتباك مع الحكام أثناء استبداله في نهاية المباراة.
وخرج ريال مدريد منتصرا على مضيفه برشلونة في أرض الأخير ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بنفس رصيد جيرونا صاحب الـ28 نقطة ومتقدما على برشلونة بـ4 نقاط.
وأثناء استبداله، حاول فينسيوس إضاعة الوقت وبدأ في توجيه بعض الإشارات لجمهور برشلونة ما دفع الحكم للتوجه نحوه لتبدأ مشادة بسيطة قبل أن يتدخل أنشيلوتي ويجذب فينسيوس من ذراعه إلى دكة البدلاء.
وخلال المباراة دخل تشافي مدرب برشلونة في نقاش بسيط مع فينيسيوس جونيور.
فوز هام
وسجل جود بيلينغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة.
وافتتح إيلكاي غوندوغان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.
وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بيلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.