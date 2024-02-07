كاسترو يحسم موقف رونالدو من مباراة النصر والهلال

حسم لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، مسألة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد الهلال، في المباراة التي ستجمعهما، غدًا الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في نهائي كأس موسم الرياض.

ويقام غدًا ديربي الرياض بين النصر والهلال في لقاء حسم اللقب، ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل لضمان الكأس، بينما لا بديل عن الفوز من جانب الهلال.

وفاز النصر بسداسية نظيفة في شباك إنتر ميامي، كما خسر الأخير مباراته الافتتاحية في كأس موسم الرياض ضد الهلال بنتيجة 4-3.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء: "كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة ضد الهلال".