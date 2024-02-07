كاسترو يحسم موقف رونالدو من مباراة النصر والهلال
حسم لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، مسألة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد الهلال، في المباراة التي ستجمعهما، غدًا الخميس على ملعب "المملكة أرينا" في نهائي كأس موسم الرياض.
ويقام غدًا ديربي الرياض بين النصر والهلال في لقاء حسم اللقب، ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل لضمان الكأس، بينما لا بديل عن الفوز من جانب الهلال.
وفاز النصر بسداسية نظيفة في شباك إنتر ميامي، كما خسر الأخير مباراته الافتتاحية في كأس موسم الرياض ضد الهلال بنتيجة 4-3.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء: "كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة ضد الهلال".
وأضاف: "في بداية الموسم تعثرنا وتقدم علينا الهلال بالنقاط، لذلك أهنئ مدربهم على العمل وأشكر لاعبي فريقي على محاولة اللحاق بالصدارة".
وتابع: "مباراة الغد بالتأكيد سوف تؤثر سلبيًّا عند الخسارة وإيجابيًّا عند الفوز، نحن نريد الفوز ونعلم أن الخصم يريد تحقيق ذلك، وكل مباراة لها تجهيزاتها الخاصة ولدينا الإمكانيات للفوز على الهلال".
واستطرد: "نريد مشاركة السنغالي ساديو ماني في المباراة وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وأعتقد أنه سوف يشارك في بعض الدقائق، ونسبة الفوز في مباراة كأس موسم الرياض متساوية".
وتقابل الطرفان خلال 190 مناسبة سابقة منها 175 مباراة رسمية، الكفة تميل لصالح الهلال بـ77 فوزًا مقابل 64 للنصر، فيما سيطر التعادل على 49 مواجهة.