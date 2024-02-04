ديلي ميل: الهلال سيغري برونو فرنانديز بعرض جديد الصيف المقبل

أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي الهلال السعودي سيجدد اهتمامه بالبرتغالي برونو فرنانديز، بعد فشل التعاقد معه في السوق الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن برونو فرنانديز أحدث الأسماء البارزة التي تستهدفها أندية الدوري السعودي، ونقلت عن موقع "ريكورد" البرتغالي أنه تم تقديم عرض فلكي للاعب البالغ من العمر 29 عامًا من الهلال.

ومع ذلك، رفض فرنانديز الانتقال إلى السعودية، معتقدًا أنه لا يزال أمامه "عمل غير مكتمل" في مانشستر يونايتد، وفي أحد دوريات النخبة في أوروبا.