ديلي ميل: الهلال سيغري برونو فرنانديز بعرض جديد الصيف المقبل
أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي الهلال السعودي سيجدد اهتمامه بالبرتغالي برونو فرنانديز، بعد فشل التعاقد معه في السوق الشتوي.
وأوضحت الصحيفة أن برونو فرنانديز أحدث الأسماء البارزة التي تستهدفها أندية الدوري السعودي، ونقلت عن موقع "ريكورد" البرتغالي أنه تم تقديم عرض فلكي للاعب البالغ من العمر 29 عامًا من الهلال.
ومع ذلك، رفض فرنانديز الانتقال إلى السعودية، معتقدًا أنه لا يزال أمامه "عمل غير مكتمل" في مانشستر يونايتد، وفي أحد دوريات النخبة في أوروبا.
لكن هذا الرفض لم يردع الهلال، إذ سيعود لإغراء فرنانديز بعرض آخر في الصيف.
ويفتخر فريق خورخي جيسوس بالفعل بمدافع تشيلسي السابق.
ويضم الهلال في صفوفه كاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش، والنجم البرازيلي نيمار، رغم فشل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق في التسجيل، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وانضم فرنانديز إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020، ولعب 215 مباراة مع النادي، سجل فيها 71 هدفًا.
وفي الموسم الماضي، حصل برونو على أول لقب كبير له مع النادي، فقد ساعد فريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ على الفوز على نيوكاسل، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.