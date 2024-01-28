"فقير" يشعل صراعا بين الهلال والنصر

وقال الصحفي سانتي أونا، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "معركة كبيرة بين الهلال والنصر للظفر بخدمات نبيل فقير، حيث قدم كلاً منهما عرضه للاعب".

وأضاف: "لا يتوقع أن تكون الصفقة صعبة على الهلال أو النصر، إذ إن نادي بيتيس يريد 20 مليون يورو، وهناك تنافس كبير بين الناديين لخطف اللاعب".

يذكر أن فقير، بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا، انضم إلى ريال بيتيس في عام 2019 قادمًا من أولمبيك ليون، مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 26، خلال 145 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.