ميسي: العمر لن يجبرني على الاعتزال

وسيبلغ ميسي، الذي لعب لمدة 17 عامًا في برشلونة قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان، العام 2021، وإنتر ميامي العام الماضي، 37 عامًا في غضون 3 أشهر، لكنه متأكد أن عمره لن يحدد متى يحين وقت اعتزاله.

وقال ميسي في مقابلة مع برنامج (بيج تايم الإذاعي) بُثت، اليوم الأربعاء: "أعلم أنه في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد أقدم أي أداء، ولم أعد أستمتع بذلك، أو أساعد زملائي، سأعتزل".

وأضاف: "أُقيّم نفسي بشدة، وأعرف متى أؤدي بشكل جيد، ومتى لا أكون كذلك، ومتى ألعب بشكل جيد، ومتى ألعب بشكل سيئ.. عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر".

وتابع: "إذا شعرت أنني بحالة جيدة سأحاول مواصلة المنافسة لأن هذا ما أحبه وما أعرف كيف أقوم به".