رياضة
حكم بحبس حسين الشحات لتعديه على الشيبي
محكمة مصرية تعاقب الشحات.
أصدرت محكمة مصرية قرارًا بحبس حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي على لاعب بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما.
كما ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أنه وفقًا لحكم محكمة جنح مدينة نصر، فقد تم حرمان حسين الشحات من أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات لضربه الشيبي.
وتعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، إذ اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وقام أيضًا بتوجيه إهانات لفظية إليه.
وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.