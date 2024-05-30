حكم بحبس حسين الشحات لتعديه على الشيبي

أصدرت محكمة مصرية قرارًا بحبس حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتعدي على لاعب بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما.

كما ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أنه وفقًا لحكم محكمة جنح مدينة نصر، فقد تم حرمان حسين الشحات من أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات لضربه الشيبي.