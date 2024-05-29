أول رد من حسين الشحات على مبادرة شيكابالا للصلح مع الشيبي (فيديو)

رد حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، على مبادرة الصلح التي طرحها "محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك، لحل أزمته مع محمد الشيبي، نجم بيراميدز، والتي وصلت لساحات القضاء المصري.

وكان شيكابالا أبدى استعداده التوجه إلى لاعب بيراميدز، من أجل حل أزمته مع حسين الشحات.

ونشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب مباراة الفريقين بالموسم الماضي، وتطورت الأمور، بعد توجه اللاعب المغربي للمحاكم المدنية.