أول رد من حسين الشحات على مبادرة شيكابالا للصلح مع الشيبي (فيديو)
رد حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، على مبادرة الصلح التي طرحها "محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك، لحل أزمته مع محمد الشيبي، نجم بيراميدز، والتي وصلت لساحات القضاء المصري.
وكان شيكابالا أبدى استعداده التوجه إلى لاعب بيراميدز، من أجل حل أزمته مع حسين الشحات.
ونشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب مباراة الفريقين بالموسم الماضي، وتطورت الأمور، بعد توجه اللاعب المغربي للمحاكم المدنية.
وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد ستحل الأزمة وتنتهي وعلى كل الأطراف أن تكون راضية، وحسين اعتذر لكن لا بد أن نجد حلا مع الشيبي، وما فعله حسين عصبية ملعب، وأتمنى إيجاد حل، وإذا كان الشيبي سيتقبل اعتذاري سأذهب إليه وأعتذر وهو في بلده الثاني".
وتابع: "عقب انتهاء المباراة بين الأهلي وبيراميدز تواصلت مع الشيبي وقلت له، أنا أعتذر لك عن ما حدث نيابة عن لاعبي مصر كلها، ولو كان حلا يرضيه أن أذهب إليه سأفعل ذلك، والشيبي إنسان جميل جدًا".
وكشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق خلال استضافته شيكابالا، أن حسين الشحات تواصل مع فريق إعداد البرنامج، حيث وجه الشكر لشيكابالا، مؤكدا أنه يقدر مبادرته لحل أزمته مع الشيبي.
وأضاف الشحات: "شكرًا لشيكابالا على اللي بتعمله، وأنت على رأسي من فوق".
وكانت رابطة الأندية المصرية قررت إيقاف الشحات، مباراتين، وتوقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ولم يقتنع بيراميدز بهذه العقوبة، وقدم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة وإدارة رابطة الأندية المحترفة.
وتفاقمت الأزمة، برفع الشيبي دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي، بتهمة الاعتداء عليه وتهديده بتعمد إصابته بشكل ينهي مسيرته، ويوم 4 ديسمبر الماضي، خضع الشحات للتحقيق في النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
ونفى الشحات في التحقيقات، سباب الشيبي وأكد أن ما حدث بينهما عصبية ملعب، وطلب الاستماع إلى الشهود وهم محمد الشناوي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة، ورد الأهلي على استدعاء الشحات للنيابة، وأرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، أشار فيه إلى أن ما حدث مخالف للوائح الاتحادين المصري والدولي.