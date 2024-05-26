بمشاركة العين الإماراتي والأهلي المصري.. نظام بطولة الإنتركونتيننتال

العين نجح بتحقيق لقبه القاري الثاني بعد 21 عامًا من لقبه الأول، وذلك بعد تغلبه على فريق يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1 في إياب الدور النهائي، أمس السبت، ليحسم اللقب لمصلحته بنتيجة المباراتين 6-3، بعد خسارته ذهابًا 1-2.

وفي أفريقيا واصل الأهلي المصري بسط نفوذه على كرة القدم في القارة السمراء، واستمر في التحليق بعيدًا في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه.

وتُوج الأهلي، السبت، بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة الأهم، كما صعد هو الآخر لمونديال الأندية.

ويستعد ناديا العين والأهلي، للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025، التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في مونديال الأندية بنسختها الجديدة، 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، هي الأقوى قاريًا، وستقام منافساتها في الولايات المتحدة في يونيو 2025.