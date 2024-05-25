العين بطلا لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية 2025

أحرز العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه العريض (5 ـ 1) على يوكوهاما الياباني في مباراة الإياب لنهائي المسابقة الذي جمع الفريقين على ستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي.

وفضلا عن صعوده على منصة التتويج باللقب الآسيوي، حجز العين مقعده رسميا في مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة.

ونجح العين في فرض سيطرته التامة على المباراة منذ بدايتها عندما تمكن من هز شباك منافسه الياباني بهدف أول من نجمه سفيان رحيمي بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل استعراضه الهجومي ويسحق ضيفه يوكوهاما بخماسية كاملة رد عليها الأخير في مناسبة وحيدة.

ودخل نادي العين المباراة بتشكيلة هجومية حيث اختار المدرب كريسبو الضغط منذ البداية على دفاعات يوكوهاما واستغلال الفرص لهز الشباك، لكن الأخير هو الذي بدأ اللقاء بقوة حيث تصدى حارس العين خالد عيسى لتسديدة قوية من كين ماتسوبارا.

وعزز رحيمي صدارته لهدافي المسابقة بهدفه الثامن، عندما استغل تمريرة من زميله يحيى نادر ليغالط الحارس معلنا بداية قوية للفريق العيناوي.

وأضاف الباراغواياني كاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32 عاد فيها الحكم تانتاشيف إلى تقنية الفيديو المساعد.