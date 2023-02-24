كلوب: تلقي 5 أهداف في مباراة على أرضك بدوري أبطال أوروبا أمر غير مقبول على الإطلاق
قاطع يورغن كلوب مدرب ليفربول أحد الصحفيين وقدم نظرة ثاقبة على موقف الريدز تجاه الضوضاء الخارجية بعد الخسارة 2/5 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وأصر كلوب على أنه "ليس من الصعب" حجب التغطية الإعلامية السلبية قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
وتعرض فريق كلوب لخسارة ثقيلة 2/5 في ليلة مروعة في آنفيلد، وعاد ريال مدريد من التأخر 0/2 ليذهل الريدز ما جعلهم في مهمة صعبة ومعقدة للتأهل إلى ربع النهائي.
وواجه ليفربول وكلوب انتقادات شديدة في أعقاب الخسارة وغالبًا ما كان الصحفيون واللاعبون السابقون لاذعين في تحليلهم.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كلوب اليوم الجمعة، اقترح أحد الصحفيين أنه يجب أن يكون "من الصعب" تجاهل ما يقال في وسائل الإعلام.
ومع ذلك هز كلوب رأسه بلا مبالاة وتدخل: "ليس الأمر".
كان من الممكن سماع أصوات المشاركين في المؤتمر الصحفي وهم يضحكون خلف الكاميرات، وحاول كلوب أن يخنق الابتسامة قبل أن يهز كتفيه.
وتابع الألماني: "لقد قلت مرات عديدة الآن إنني لا أقرأ كثيرًا مما هو مكتوب عن ليفربول، ولكن عندما تخسر لعبة كهذه، فليس من المنطقي على الإطلاق القراءة أو الاستماع إلى الأشخاص الذين يتحدثون عنا".
وأضاف: "أعرف كيف يكون الأمر بنسبة 100%، تلقي 5 أهداف في مباراة على أرضك بدوري أبطال أوروبا أمر غير مقبول على الإطلاق، أعلم ذلك، لكنه حدث على أي حال، لذا لا يمكننا تغيير ذلك بعد الآن".
وأتم: "الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف، يمكننا التغيير، ليس في تلك المباراة، ولكن بشكل عام، كانت بداية المباراة جيدة على أي حال، أول 20 دقيقة، أعرف بعد ذلك أننا استقبلنا أهدافا، لكن الشوط الأول كان شوطًا جيدًا حقًا، الشوط الثاني أسوأ نصف بالنسبة لنا".
وتعرض ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لإصابة عدة لاعبين أساسيين.