كلوب: تلقي 5 أهداف في مباراة على أرضك بدوري أبطال أوروبا أمر غير مقبول على الإطلاق

وتابع الألماني: "لقد قلت مرات عديدة الآن إنني لا أقرأ كثيرًا مما هو مكتوب عن ليفربول، ولكن عندما تخسر لعبة كهذه، فليس من المنطقي على الإطلاق القراءة أو الاستماع إلى الأشخاص الذين يتحدثون عنا".

وأضاف: "أعرف كيف يكون الأمر بنسبة 100%، تلقي 5 أهداف في مباراة على أرضك بدوري أبطال أوروبا أمر غير مقبول على الإطلاق، أعلم ذلك، لكنه حدث على أي حال، لذا لا يمكننا تغيير ذلك بعد الآن".

وأتم: "الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف، يمكننا التغيير، ليس في تلك المباراة، ولكن بشكل عام، كانت بداية المباراة جيدة على أي حال، أول 20 دقيقة، أعرف بعد ذلك أننا استقبلنا أهدافا، لكن الشوط الأول كان شوطًا جيدًا حقًا، الشوط الثاني أسوأ نصف بالنسبة لنا".

وتعرض ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، لإصابة عدة لاعبين أساسيين.