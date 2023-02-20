كلوب: بعض لاعبي ريال مدريد يعتقدون أن دوري أبطال أوروبا ملك لهم

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن بعض لاعبي ريال مدريد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ولهذا يعتقدون أن المسابقة ملك لهم.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "بعض لاعبي ريال مدريد فازوا بالبطولة خمس مرات، ربما يعتقدون أنها مِلكُ لهم، لكن سنحاول الحصول عليها".

وستتكرر المواجهة بين ريال مدريد وليفربول بعد أن تقابلا في نهائي نسخة الموسم الماضي في باريس وفاز الميرنغي 1/0.