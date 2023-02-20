كلوب: بعض لاعبي ريال مدريد يعتقدون أن دوري أبطال أوروبا ملك لهم
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن بعض لاعبي ريال مدريد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ولهذا يعتقدون أن المسابقة ملك لهم.
ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "بعض لاعبي ريال مدريد فازوا بالبطولة خمس مرات، ربما يعتقدون أنها مِلكُ لهم، لكن سنحاول الحصول عليها".
وستتكرر المواجهة بين ريال مدريد وليفربول بعد أن تقابلا في نهائي نسخة الموسم الماضي في باريس وفاز الميرنغي 1/0.
وأضاف المدرب الألماني: "نحن نعمل دوما بجد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لدرجة أنني أعتقد حقا أنه يجب أن نعتز بهذه اللحظات، ستكون مباراة خاصة أنهم شاهدونا في حالة أفضل في آخر مباراتين ونتطلع للمزيد من الأشياء".
وواصل: "أتوقع أن ملعب أنفيلد سيكون ممتلئا والعديد من الجماهير تقف على أقدامها، لنذهب معا مرة أخرى".
وأتم كلوب: "لقد أصبحنا نلعب كفريق مرة أخرى ولكن لا يزال يتعين علينا إثبات هذه النقطة ونحتاج إلى نتائج هذا دون أدنى شك، لقد كنا في موقف مشابه بعد كأس العالم مباشرة، حيث حققنا انتصارين لكن الآن الأمر يبدو مُختلفا تماما".
وأردف: "أنا سعيد حقا لأننا سنلعب هذه المُباراة الآن وليس منذ بضعة أسابيع، نحن بحاجة للعب مُباراة مثل هذه".
وأكد: "نحن بحاجة إلى أن نلعب مباراتين بمستوى عالٍ للغاية حتى نتمكن من التأهل لربع النهائي".
وبشأن موقف المهاجم داروين نونيز قال كلوب: "هناك فرصة، علينا أن نرى كيف سيشعر مع الألم الذي لديه وسنتخذ قرار".
وعن ميزات ريال مدريد أوضح: "إنهم لا يفقدون الثقة في ثانية واحدة، إنهم حاضرون بشكل دائم يُمكنك أن تتعلم منهم".
وواصل: "ريال مدريد أحد أكبر وأنجح الأندية في العالم، يتمتعون بخبرة فائقة، لعبنا معهم النهائي في باريس ولم نشاهده حتى نهاية هذا الأسبوع".
وختم كلوب: "لعبنا مباراة جيدة بنهائي باريس وكان بإمكاننا الفوز، لكنهم سجلوا هدفا حاسما لم نستطع أن نفعل ذلك".