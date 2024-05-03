تغير في مستقبل توخيل مع بايرن ميونخ

بايرن ميونيخ أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناغلسمان، الذي أدت إقالته في مارس/ آذار 2023 إلى قدوم توخيل، إلى بايرن، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال توخيل إنه منفتح إزاء إعادة النظر في قراره بمغادرة الفريق في نهاية الموسم عقب رفض مدرب منتخب النمسا، رالف رانغنيك، تولّي المهمة.

وأوضح: "تم الاتفاق على فسخ العقد، هذا أمر قائم، ولكن يمكن فسخ أي عقد بالاتفاق المتبادل؛ لأن لدينا عقداً حاليًّا واتفقنا بشكل مشترك على فسخه، لكن كل شيء وارد دائماً".

وعلى الرغم من حالات الرفض العديدة التي تلقاها البايرن أثناء بحثه عن مدرب، أكد توخل أن المنصب بالنسبة له "جذاب بما فيه الكفاية".

وقال المدرب: "أمامنا مهام جذابة، لست قلقا بشأن مستقبل البايرن".