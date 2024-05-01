توخيل: جاهزون للقتال والفوز على ريال مدريد إيابًا

وسجل الفريق البافاري هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني بتسديدة من ليروي ساني وركلة جزاء ناجحة لهاري كين ليقلب الطاولة بعدما وضع فينيسيوس جونيور الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة الـ24 على عكس سير اللعب.

كما أحرز المهاجم البرازيلي هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 بينما كان بايرن يضغط لتسجيل الهدف الثالث.

وقال توخيل، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم، بعد موسم محلي مخيب للآمال في مؤتمر صحفي: "النتيجة كما شاهدتم، ولا تستحق إهدار أي وقت للتفكير فيها.

"لقد فعلها ريال مدريد من قبل، سجل هدفين من فرصتين. لسنا أول فريق يعاني من ذلك. لديهم اللمسة الأخيرة ويملكون الجودة للقيام بذلك.

"كانت بدايتنا قوية ثم فقدنا إيقاعنا قليلًا، كان ينبغي أن نسجل الهدف الثالث لكننا لم نتحلَّ بالفاعلية الكافية ثم منحناهم ركلة جزاء".

واستمتع بايرن ببداية قوية وأتيحت له فرص للتسجيل مرة أخرى بعد التقدم 2-1.