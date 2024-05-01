نجم بايرن ميونخ يعادل إنجاز كيليان مبابي

سجل الإنجليزي هاري كين، هداف الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، أحد هدفي فريقه بايرن ميونخ في شباك ريال مدريد الإسباني الثلاثاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 43 هدفا في 43 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2023 ـ 2024.

ورغم أنه لا يزال ينتظر التتويج بأول ألقابه مع بايرن ميونخ الذي انضم إليه في صيف 2023، فإن كين سجل في كل المسابقات خلال الموسم الحالي ليدعم إنجازاته الشخصية ويعادل إنجاز النجم الفرنسي كيليان مبابي.