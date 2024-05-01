نجم بايرن ميونخ يعادل إنجاز كيليان مبابي
سجل الإنجليزي هاري كين، هداف الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، أحد هدفي فريقه بايرن ميونخ في شباك ريال مدريد الإسباني الثلاثاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 43 هدفا في 43 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2023 ـ 2024.
ورغم أنه لا يزال ينتظر التتويج بأول ألقابه مع بايرن ميونخ الذي انضم إليه في صيف 2023، فإن كين سجل في كل المسابقات خلال الموسم الحالي ليدعم إنجازاته الشخصية ويعادل إنجاز النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وبهدفه من ركلة جزاء أمام ريال مدريد (2-2) في ذهاب نصف النهائي عادل كين (30 عاما) رقم كيليان مبابي 43 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ما يعني أن المهاجم الإنجليزي أكثر نجاعة من منافسه الفرنسي باعتبار أنه لعب أقل عدد من المباريات.
ويملك نجم باريس سان جيرمان مبابي (25 عاما) الذي يخوض مباراته عدد 45 هذا الموسم مع البي آس جي، اليوم أمام بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال فرصة التفوق على كين لكنه سيكون قد خاض عددا اكثر بمباراتين مقارنة بهداف بايرن ميونخ.