برشلونة يستهدف نجم ليفربول لإنقاذ خط الهجوم

أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن برشلونة وضع عينه على داروين نونيز مهاجم ليفربول كخليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ضربة جزاء في الشوط الأول أمس السبت في خسارة برشلونة 2/4 أمام جيرونا في الدوري الإسباني، بعد أيام من تسجيله ثلاثة أهداف في الفوز 4/2 على فالنسيا في الليغا أيضا.

وتشير التقارير إلى أن تشافي مدرب برشلونة يخطط لإعادة بناء الفريق في الصيف بعد فشله في السباق على لقب الدوري الإسباني الذي حصده ريال مدريد.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مقابل أكثر من 40 مليون يورو من بايرن ميونيخ صيف عام 2022، ظل ليفاندوفسكي واحدًا من أعلى اللاعبين دخلاً في برشلونة وسط المشاكل المالية المستمرة.