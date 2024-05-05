برشلونة يستهدف نجم ليفربول لإنقاذ خط الهجوم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن برشلونة وضع عينه على داروين نونيز مهاجم ليفربول كخليفة محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.
وسجل ليفاندوفسكي هدفا من ضربة جزاء في الشوط الأول أمس السبت في خسارة برشلونة 2/4 أمام جيرونا في الدوري الإسباني، بعد أيام من تسجيله ثلاثة أهداف في الفوز 4/2 على فالنسيا في الليغا أيضا.
وتشير التقارير إلى أن تشافي مدرب برشلونة يخطط لإعادة بناء الفريق في الصيف بعد فشله في السباق على لقب الدوري الإسباني الذي حصده ريال مدريد.
ومنذ وصوله إلى برشلونة مقابل أكثر من 40 مليون يورو من بايرن ميونيخ صيف عام 2022، ظل ليفاندوفسكي واحدًا من أعلى اللاعبين دخلاً في برشلونة وسط المشاكل المالية المستمرة.
ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عامين متبقيين على عقده الحالي، لكن يبدو أن برشلونة سيحاول التخلص منه في الصيف لضمان امتثاله للحد الأقصى للرواتب الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم والذي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.
ورغم المستوى المتعثر لبرشلونة هذا الموسم سجل ليفاندوفسكي 24 هدفا وصنع تسعة في 45 مباراة مع النادي الكتالوني الموسم الحالي.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يشعر برشلونة بأن داروين نونيز مهاجم ليفربول قادر على تولي المهمة ومستعد لتلبية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل مهاجم الأوروغواي.
ويعد نونيز أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في ليفربول، لكن أجره، الذي يُقال إنه يبلغ حوالي 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، سيظل أقل بكثير مما يكسبه ليفاندوفسكي حاليًا.
وأوضحت الصحيفة أن نونيز سعيد بوضعه الحالي في ليفربول لكنه سبق أن أعرب عن اهتمامه بارتداء قميص برشلونة.
وأشارت "ديلي ميل" في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن فريق التوظيف في ليفربول لم يكن حريصًا على التعاقد مع نونيز وبدلا من ذلك فضل الانتقال إلى كريستوفر نكونكو، حيث أقنعهم يورغن كلوب في النهاية بالموافقة على صفقة قياسية للنادي بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني.
وسجل نونيز الموسم الحالي 18 هدفا وصنع 13 في 52 مباراة مع ليفربول، علما أنه سجل 15 هدفا وصنع أربعة في 42 مباراة الموسم الماضي، لكنه يواجه انتقادات متكررة بسبب عدم اتساق أسلوبه في إنهاء الهجمات.