نجم برشلونة يتفاعل مع احتفال لاعب ريال مدريد بالدوري (صورة)

ونال ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه.

ويحتل جود بيلينغهام المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وسجل 18 هدفًا بفارق هدفين عن المتصدر أرتيم دوفبيك نجم جيرونا.

وانتقل بيلينغهام لريال مدريد، صيف العام الماضي، من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو.

وسجل الدولي الإنجليزي 22 هدفًا، وصنع 10 في 38 مباراة مع الميرنغي.

ونال ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني، في يناير الماضي، ويمكن أن ينهي الميرنغي الموسم بثلاثة ألقاب، حيث سيلاقي بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، وقد تعادلا 2/2 في مباراة الذهاب في ألمانيا.

في المقابل خرج برشلونة بموسم قصير، حيث ودّع من ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.