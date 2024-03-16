ساديو ماني أمام الأهلي
ساديو ماني أمام الأهليحساب دوري روشن على "إكس"

ساديو ماني يتحول لحارس مرمى أمام جمهور الأهلي (فيديو)

تحوّل ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، إلى حارس مرمى أمام جماهير الأهلي، في لقطة طريفة خلال مباراة الفريقين بالدوري.

أخبار ذات صلة
ترتيب الدوري السعودي: رونالدو يقود النصر لفوز درامي على الأهلي

ولعب الفريقان في قمة الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، يوم الجمعة، في مباراة انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وأحرز رونالدو هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء، وقرر الاحتفال على خط التماس.

وألقت جماهير الأهلي قارورات مياه على لاعبي النصر بسبب احتفالاتهم أمامها.

وتقمص ساديو ماني دور حارس مرمى، وقفز على إحدى الزجاجات وكأنه حارس مرمى، وسط تصفيق جماهير النصر.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري، رصيده إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال الذي سيواجه ضمك غدا السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

النصر السعودي
الأهلي السعودي

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com