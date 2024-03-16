ساديو ماني يتحول لحارس مرمى أمام جمهور الأهلي (فيديو)

ولعب الفريقان في قمة الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، يوم الجمعة، في مباراة انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وأحرز رونالدو هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء، وقرر الاحتفال على خط التماس.

وألقت جماهير الأهلي قارورات مياه على لاعبي النصر بسبب احتفالاتهم أمامها.

وتقمص ساديو ماني دور حارس مرمى، وقفز على إحدى الزجاجات وكأنه حارس مرمى، وسط تصفيق جماهير النصر.