ترتيب الدوري السعودي.. رونالدو يقود النصر لفوز درامي على الأهلي

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم إثر تدخل من روجر إيبانيز مدافع الأهلي على سامي النجعي.

وبات رونالدو ثالث لاعب يسجل في مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والنصر، بعد زميله المصاب أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي لاعب فريقه السابق.

وسنحت لفرانك كيسي فرصة تعديل النتيجة قبل خمس دقائق من النهاية، بضربة رأس، لكن ديفيد أوسبينا حارس النصر أنقذها بسهولة.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري، رصيده إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال الذي سيواجه ضمك غدًا السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.