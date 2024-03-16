نجم النصر يسقط أرضًا بعد قذفه من مدرجات الأهلي.. والأمن يتدخل (فيديو)

ويلعب الفريقان في قمة الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والنصر، من دون أية تسديدة على المرميين.

ومع بداية الشوط الثاني، كان لاعبو النصر بجوار خط التماس، وألقى أحد مشجعي الأهلي قارورة مياه، اصطدمت بوجه لاعب النصر.

وسقط أوتافيو أرضًا، وطالب لاعبو النصر الجهاز الطبي بالدخول فورا، لإسعاف اللاعب.

وقام الأمن بإخراج المشجع من الملعب.