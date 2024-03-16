أوتافيو نجم نادي النصر السعودي
أوتافيو نجم نادي النصر السعودي

نجم النصر يسقط أرضًا بعد قذفه من مدرجات الأهلي.. والأمن يتدخل (فيديو)

سقط أوتافيو نجم نادي النصر السعودي أرضًا، بعد تعرضه للقذف بقارورة مياه، خلال مباراة فريقه ضد الأهلي، مساء الجمعة، في دوري روشن السعودي.

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ويلعب الفريقان في قمة الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والنصر، من دون أية تسديدة على المرميين.

ومع بداية الشوط الثاني، كان لاعبو النصر بجوار خط التماس، وألقى أحد مشجعي الأهلي قارورة مياه، اصطدمت بوجه لاعب النصر.

وسقط أوتافيو أرضًا، وطالب لاعبو النصر الجهاز الطبي بالدخول فورا، لإسعاف اللاعب.

وقام الأمن بإخراج المشجع من الملعب.

النصر السعودي
الأهلي السعودي

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