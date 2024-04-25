بعد أدائه المتواضع.. كشف مصير مهاجم ليفربول

أثار الصحفي ديفيد أورنستين الغموض حول مستقبل المهاجم داروين نونيز مع ليفربول الموسم المقبل.

وسئل أورنستين الذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك" إن كان نونيز معرضًا لخطر البيع في السوق الصيفي المقبل، وقال: "أشك كثيرًا في أن نونيز سيغادر، مهما كان رأيك في مستواه أخيرا، فقد أظهر نفسه كلاعب جيد للنادي والمنتخب، فهو لا يزال شابًا".

وأضاف: "لن يحقق ليفربول أي ربح كبير من بيعه الآن وهناك إمكانية واضحة بالنسبة له أن يكون لديه مسيرة ناجحة في آنفيلد".

وأوضح: "إذا جاءت عروض مناسبة لأي لاعب، فمن الطبيعي أن يأخذها إدواردز والمدير الرياضي ريتشارد، وعلى مستوى مجلس الإدارة، بعين الاعتبار، لكن هذا لا يعني أنه سيتم قبولها".

وأكد أورنستين أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن "ثورة دراماتيكية" في طريقها إلى ليفربول، بل على الأرجح أنها ستكون "تطورًا ذكيًا وضروريًا".

ويقترب ثلاثة من لاعبي ليفربول المهمين وهم: محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد من الأشهر الـ12 الأخيرة في عقودهم.