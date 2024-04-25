الأرقام صادمة.. سر تدهور مستوى محمد صلاح مع ليفربول
خرج نادي ليفربول منطقيا من دائرة المراهنة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تكبد هزيمة جديدة الأربعاء، أمام إيفرتون (2 ـ 0) ضمن الجولة 29 المؤجلة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر آرسنال فيما لا يزال يملك أسبقية بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي تنقصة مباراتان سيخوض أولاهما اليوم الخميس أمام برايتون.
وتجرع ليفربول مرارة الهزيمة أمام إيفرتون في وقت ظهر نجمه الأول محمد صلاح مرة أخرى بأداء شاحب ومستوى مهزوز عكس بوضوح الانتكاسة التي يعشيها فريق المدرب يورغن كلوب في الأسابيع الأخيرة.
وخلف صيام محمد صلاح عن التهديف مع "الريدز" في المباريات الأخيرة الكثير من الأسباب لعل أبرزها عدم وضوح مستقبله مع النادي وذلك في ضوء الأخبار المتزايدة حول رحيلة نهاية الموسم الجاري نحو أحد الأندية السعودية الكبرى.
وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) وذلك في آخر 7 مباريات له مع ليفربول لتتأكد بذلك حقيقة الأزمة التي يعاني منها رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديوفوار.
وسجل النجم المصري هدفين لا أكثر في آخر 7 مباريات مع الريدز كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني بالطريقة ذاتها أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولم يكن مجديا باعتبار أن الفريق غادر رغم الفوز السباق.
ويعود آخر هدف لصلاح من اللعب المفتوح إلى مباراة الجولة 31 من البريمرليغ أمام برايتون حينما منح التقدم لفريقه (2 ـ 1) وذلك يوم 31 مارس الماضي.
وبينما شن عدد من الفنيين والمحليين هجوما حادا على صلاح، كشفت تقارير إخبارية أن 3 عوامل تقف وراء انتكاسة نجم ليفربول وهي التفكير في مستقبله مع ليفربول، فرغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2025 إلا أن عديد المصادر ربطته بالانتقال لأندية أخرى من بينها فرق من الدوري السعودي.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إصابة صلاح أسهمت أيضا في تدهور أدائه في المباريات الماضية، فرغم عودته إلى تشكيلة الريدز إلا أنه لا يزال بعيدا عن الجاهزية البدنية التي بدا عليها في المواسم الماضية.
أما السبب الثالث، فهو برود العلاقة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر، حيث دخل صلاح في خلافات غير معلنة مع المدرب الجديد لمنتخب الفراعنة وبدا للجميع أنه فقد مكانته كنجم دون منازع داخل منتخب بلاده.