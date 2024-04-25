الأرقام صادمة.. سر تدهور مستوى محمد صلاح مع ليفربول

وخلف صيام محمد صلاح عن التهديف مع "الريدز" في المباريات الأخيرة الكثير من الأسباب لعل أبرزها عدم وضوح مستقبله مع النادي وذلك في ضوء الأخبار المتزايدة حول رحيلة نهاية الموسم الجاري نحو أحد الأندية السعودية الكبرى.

وفشل صلاح في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح (أي باستثناء ركلات الجزاء) وذلك في آخر 7 مباريات له مع ليفربول لتتأكد بذلك حقيقة الأزمة التي يعاني منها رغم عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديوفوار.

وسجل النجم المصري هدفين لا أكثر في آخر 7 مباريات مع الريدز كانا من علامة الجزاء، الأول في مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 32، والثاني بالطريقة ذاتها أمام أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولم يكن مجديا باعتبار أن الفريق غادر رغم الفوز السباق.

ويعود آخر هدف لصلاح من اللعب المفتوح إلى مباراة الجولة 31 من البريمرليغ أمام برايتون حينما منح التقدم لفريقه (2 ـ 1) وذلك يوم 31 مارس الماضي.