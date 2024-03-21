برشلونة يختبر موهبتين أفريقيتين

اختبار لؤلؤتين بنتائج جيدة

وأكدت "سبورت" أن برشلونة اختبر موهبتين، أحدهما من مالي، والآخر من غانا.

والأول هو المهاجم المالي إبراهيم ديارا، حيث يجري العمل على الانتهاء من تأسيسه عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره في ديسمبر المقبل.

واللاعب الثاني هو الظهير الأيسر الغاني ديفيد أودورو، الذي يلعب في الدوري الممتاز في بلاده مع أسود أكرا منذ أشهر.

وترك ديفيد أودورو انطباعًا رائعًا، ويجري العمل أيضًا على دمجه عندما يبلغ 18 عامًا، بدءًا من يونيو.