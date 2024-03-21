برشلونة يختبر موهبتين أفريقيتين
كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يراقب موهبتين من أفريقيا بهدف التعاقد معهما.
وأوضحت الصحيفة أنه مع استحالة التنافس مع كبار أوروبا على اللاعبين المميزين ركز برشلونة على مستويات أخرى.
ومنذ عودة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة عام 2021 (وحتى قبل ذلك)، بدأت إدارة الكرة الرهان على اكتشاف المواهب الشابة، قبل أن ترتفع أسعارها.
وبسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة فإنه لا يوجد مساحة اقتصادية لإبرام صفقات كبيرة؛ ولذلك تم توجيه التركيز والموارد والجهود نحو تطوير شبكة قادرة على اكتشاف اللاعبين الشباب، والذين قد يكونون مهمين في المستقبل.
وقالت "سبورت"، إن برشلونة ينفذ خطة لاكتشاف المواهب الناشئة من دول مثل مالي، وغانا، ونيجيريا، والسنغال.
وأتت هذه الاستراتيجية من خوان لابورتا نفسه، ويعتبر سيرجي بارغوان الشخصية الرئيسة في الخطة، ويتم ذلك بالتنسيق مع قسم الكشافة بقيادة باولو أراوخو الذي يقوم بعمل ميداني دؤوب.
وسافر سيرجي بارغوان، لاعب برشلونة السابق، والذي تولى تدريب الفريق الأول لفترة مؤقتة، إلى أفريقيا في عدة مناسبات كجزء من محاولة النادي للعثور على "الماس".
اختبار لؤلؤتين بنتائج جيدة
وأكدت "سبورت" أن برشلونة اختبر موهبتين، أحدهما من مالي، والآخر من غانا.
والأول هو المهاجم المالي إبراهيم ديارا، حيث يجري العمل على الانتهاء من تأسيسه عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره في ديسمبر المقبل.
واللاعب الثاني هو الظهير الأيسر الغاني ديفيد أودورو، الذي يلعب في الدوري الممتاز في بلاده مع أسود أكرا منذ أشهر.
وترك ديفيد أودورو انطباعًا رائعًا، ويجري العمل أيضًا على دمجه عندما يبلغ 18 عامًا، بدءًا من يونيو.