مدرب ميلان: نعتزم تأجيل احتفالات إنتر باللقب

ويتقدم إنتر المتصدر بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل ست جولات على النهاية والفوز في سان سيرو، حيث سيكون ميلان الفريق المضيف، سيضمن له لقبه العشرين للدوري.

وعانى ميلان من سلسلة نتائج مخيبة للآمال مؤخرا، وتبدد أمله الأخير في الفوز بلقب هذا الموسم بعدما أطاح به روما من دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بفوزه 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال بيولي للصحفيين اليوم الأحد: "يمكننا استخدام كل المصطلحات التي نريدها: الفخر والمسؤولية والانتماء. بالنسبة لوضعنا في جدول الدوري، والإقصاء من الدوري الأوروبي يوم الخميس، وللقب الدوري لإنتر، إنها فرصة للتعويض والفخر".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي، يعرفون مدى أهمية المباراة".