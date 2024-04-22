مدرب ميلان: نعتزم تأجيل احتفالات إنتر باللقب
يعتزم ستيفانو بيولي مدرب ميلان تأجيل احتفالات جاره إنتر ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان غدا الاثنين وقال إن المباراة ستمنح فريقه فرصة للتعويض بعد موسم مخيب للآمال.
ويتقدم إنتر المتصدر بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل ست جولات على النهاية والفوز في سان سيرو، حيث سيكون ميلان الفريق المضيف، سيضمن له لقبه العشرين للدوري.
وعانى ميلان من سلسلة نتائج مخيبة للآمال مؤخرا، وتبدد أمله الأخير في الفوز بلقب هذا الموسم بعدما أطاح به روما من دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بفوزه 3-1 في مجموع المباراتين.
وقال بيولي للصحفيين اليوم الأحد: "يمكننا استخدام كل المصطلحات التي نريدها: الفخر والمسؤولية والانتماء. بالنسبة لوضعنا في جدول الدوري، والإقصاء من الدوري الأوروبي يوم الخميس، وللقب الدوري لإنتر، إنها فرصة للتعويض والفخر".
وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي، يعرفون مدى أهمية المباراة".
وفي حال فاز إنتر باللقب غدا فإنه سيتجاوز ميلان الذي حقق 19 لقبا بالدوري الإيطالي، ويقف التاريخ في صالح إنتر بعد فوزه في المواجهات الخمس الأخيرة ضد ميلان بكافة المسابقات.
وأضاف بيولي: "سنحتاج إلى أفضل فريق ممكن، هناك من يعتقد أننا لا نتغير مطلقا في مباراة القمة أمام إنتر، لكن غدا علينا أن نقدم كل ما لدينا لمنع المنافس من الفوز.. سنحتاج إلى لعب مباراة استثنائية، لقد خسرنا في آخر خمس مباريات أمام إنتر ودائما ما يسبب لنا المشاكل".
ورغم تكهنات وسائل الإعلام الإيطالية بأن منصب بيولي قد يكون في خطر، فإن المدرب البالغ عمره 58 عاما يعتقد أن لديه المزيد ليقدمه لميلان.
وأردف بيولي: "أريد أن أقدم كل شيء كما فعلت منذ اليوم الأول لي، قدمت الكثير وما زلت أشعر أن لدي الكثير لأقدمه لهذا الفريق.. العمل هو الفعل الوحيد الذي أعرفه، سنحاول الفوز في كل مباراة من الآن وحتى النهاية وبعد ذلك سنرى".