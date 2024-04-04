حقيقة إيقاف شيكابالا ودونغا

وراجت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف شيكابالا ودونغا بسبب اشتباكهما مع جماهير الأهلي في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك، في السعودية، يوم 8 مارس الماضي.

وبعد نهاية المباراة توجه شيكابالا لجماهير الأهلي، قبل تسلم الميداليات الفضية، وأشار لهم بيده بطريقة مثيرة (الأموال والوقت).

ويبدو أن شيكابالا يشير إلى أن المباراة تم توجيهها ليفوز الأهلي على الزمالك.