حقيقة إيقاف شيكابالا ودونغا
كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري حقيقة إيقاف الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، وعماد نبيل "دونغا"، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراتين؛ بسبب ما بدر منهما خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي في السعودية.
وراجت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف شيكابالا ودونغا بسبب اشتباكهما مع جماهير الأهلي في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك، في السعودية، يوم 8 مارس الماضي.
وبعد نهاية المباراة توجه شيكابالا لجماهير الأهلي، قبل تسلم الميداليات الفضية، وأشار لهم بيده بطريقة مثيرة (الأموال والوقت).
ويبدو أن شيكابالا يشير إلى أن المباراة تم توجيهها ليفوز الأهلي على الزمالك.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة لم يصله أي خطاب رسمي بشأن إيقاف شيكابالا.
وأضاف: "تم الاستفسار من اتحاد الكرة عن فحوى تقرير الحكم، وعلمنا أن حكم المباراة البرازيلي لم يرسل تقريره حتى هذه اللحظة".
وتابع: "إن تم إصدار عقوبة من دون تقرير الحكم، فهذا يعد أمرا مخالفا للقانون".
يذكر أن تلك التقارير أكدت إيقاف شيكابالا ودونغا مباراتين، وتغريمهما 25 ألف جنيه؛ بسبب ما بدر منهما ضد جماهير الأهلي.
وأشارت تلك التقارير إلى أن العقوبات صدرت بناء على تقرير مراقب المباراة وليس الحكم.
وكان الزمالك قد خاض مواجهة ضد الأهلي على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، لحسم بطل كأس مصر 2022-2023.
وتوج المارد الأحمر باللقب بعد الفوز بنتيجة هدفين دون رد، أحرزهما إمام عاشور وأفشة.