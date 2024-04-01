تعليق رسمي من الزمالك بعد لقطة غضب شيكابالا
علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن لقطة غضب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد استبداله خلال مواجهة مودرن فيوتشر، مساء أمس الأحد.
وفاز فريق الزمالك على حساب فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.
وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا كان حزينا؛ لأن مستواه بدأ يرتفع في الدقائق التي خرج بها، وأحيانا لاعب الكرة حين يشعر بأن الأمور تسير معه ينزعج إذا خرج ويمكن هذا السبب في زعله".
وتابع: "شيكابالا أسطورة ورمز للزمالك والمدرب يقدره، ولا يوجد لاعب كرة يريد الخروج، وهي أمور بسيطة وستحل والمدرب يقدره جدا".
من جانبه، قال غوميز، مدرب الزمالك، عقب المباراة: "أحب شيكابالا وتفكيره، لكنني أحاول تقسيم جهده في الملعب والاستفادة منه في الوقت الذي يشارك فيه، والسن لها اعتبارها والتغيير أمر طبيعي.. أي لاعب محترف استبداله أمر طبيعي.. مصلحة الفريق أهم".
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل، باستاد القاهرة الدولي.