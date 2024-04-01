تعليق رسمي من الزمالك بعد لقطة غضب شيكابالا

علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن لقطة غضب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد استبداله خلال مواجهة مودرن فيوتشر، مساء أمس الأحد.

وفاز فريق الزمالك على حساب فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا كان حزينا؛ لأن مستواه بدأ يرتفع في الدقائق التي خرج بها، وأحيانا لاعب الكرة حين يشعر بأن الأمور تسير معه ينزعج إذا خرج ويمكن هذا السبب في زعله".