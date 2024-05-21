الهلال والنصر في الصورة.. الكشف عن صفقة عالمية قادمة للدوري السعودي

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن التنافس بين فريقي الهلال والنصر خلال الموسم الجاري والذي آلت فيه الكلمة الأخيرة للفريق الأزرق بتتويجه بلقب دوري روشن السعودي ولقب كأس السوبر، سيستمر ليس فقط في نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين وإنما أيضًا خارج المستطيل الأخضر من خلال تعقب أبرز الصفقات والسعي إلى ضم لاعبين جدد.

ووفقًا لما أورده الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن الدوري السعودي سيشهد واحدة من أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات العالمية.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن النجم الواعد ويليان ستيفاو، الذي يطلق عليه في الأوساط الكروية البرازيلية اسم "ميسينهو"، جناح أيمن نادي بالميراس البرازيلي، سينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.