الهلال والنصر في الصورة.. الكشف عن صفقة عالمية قادمة للدوري السعودي
كشفت تقارير إخبارية سعودية أن التنافس بين فريقي الهلال والنصر خلال الموسم الجاري والذي آلت فيه الكلمة الأخيرة للفريق الأزرق بتتويجه بلقب دوري روشن السعودي ولقب كأس السوبر، سيستمر ليس فقط في نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين وإنما أيضًا خارج المستطيل الأخضر من خلال تعقب أبرز الصفقات والسعي إلى ضم لاعبين جدد.
ووفقًا لما أورده الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن الدوري السعودي سيشهد واحدة من أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات العالمية.
وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، إن النجم الواعد ويليان ستيفاو، الذي يطلق عليه في الأوساط الكروية البرازيلية اسم "ميسينهو"، جناح أيمن نادي بالميراس البرازيلي، سينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.
وتحول الدوري السعودي للمحترفين إلى أكبر وجهة قادرة على اجتذاب أبرز نجوم العالم خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لنادي النصر، في أواخر 2022، قبل أن تلتحق به كتيبة من النجوم أمثال فيرمينهو وساديو ماني وكريم بنزيما ومالكوم ونغولو كانتي ورياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسي وغيرهم كثيرون.
وتابع الإعلامي الرياضي السعودي قوله: "هذا اللاعب قادم إلى هنا، لا أريد أن أقول بنسبة 100%، لكن المسؤولين في لجنة الاستقطابات، اختاروا التعاقد معه، بعد قرار تسجيل ثنائي أجنبي تحت 23 سنة"، مضيفًا أن النجم البالغ من العمر 17 سنة، والذي يصنف كواحد من أفضل المواهب الكروية في العالم، هو محل منافسة قوية بين الهلال والنصر.
جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني، حاول في الأيام الماضية، التعاقد مع الموهبة البرازيلية "ميسينهو"، الذي يراه الكثيرون خليفة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل أن تخرج أنباء عن أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو.
ويشار إلى أن عقد ميسينهو مع بالميراس ينتهي في يونيو 2026، وكان الفريق البرازيلي ضمه في عام 2021، وهو في سن 14 عامًا، من نادي كروزيرو، قبل أن يلحقه بمجموعة المحترفين منذ أبريل 2023.
وخلال هذا الموسم، شارك ميسي البرازيل في 21 مباراة في جميع المسابقات بقميص بالميراس وسجل 7 أهداف مع صناعة 3 أخرى.