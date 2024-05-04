ميسي الجديد يرد على انسحاب برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطور جديد في ملف صفقة برشلونة وإستيفاو ويليان الملقب بميسي الجديد، أو "ميسينيو".

وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت أن برشلونة انسحب من صفقة إستيفاو ويليان، وأنه لن يخاطر بأي رهانات أخرى مع لاعبين برازيليين، بعد التعاقد مع فيتور روكي الذي قد يغادر برشلونة على سبيل الإعارة؛ لأنه ليس ضمن خطط الفريق.

وكان ميسينيو، الذي بلغ 17 عامًا، أخيرًا، حاسما في مباراة بالميراس وبوتافوغو في الجولة الثالثة من كأس البرازيل، وفاز بالميراس 2/1 بهدف حاسم من المهاجم الشاب.

ولعب ميسينيو 90 دقيقة وقدم 42 تمريرة صحيحة من أصل 49 محاولة، وأكمل 11 من أصل 15 مراوغة قام بها، وتعرض لخطأين.

وبعد المباراة، قدم مدرب بالميراس أبيل فيريرا طلبًا إلى رئيسته ليلى بيريرا، وقال: "بالحديث عن إستيفاو، سأطلب من ليلى- رئيسة بالميراس - عدم بيع هذا اللاعب، دعيه يبقى معنا".