سر انسحاب برشلونة المفاجئ من صفقة "ميسي الجديد"

كشفت صحيفة "سبورت" سبب انسحاب برشلونة من صفقة إستيفاو ويليان الملقب بميسي الجديد أو ميسينيو".

ووفقا للصحيفة، فقد قرر برشلونة عدم الدخول في عرض التعاقد مع ميسينيو البالغ من العمر 17 عاما.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لن يخاطر بأي رهانات أخرى مع لاعبين برازيليين بعد التعاقد مع فيتور روكي الذي قد يغادر برشلونة على سبيل الإعارة؛ لأنه ليس ضمن خطط الفريق.

وأفادت "سبورت" أن ميسينيو سيقترب من تشيلسي، في حين لا يخطط برشلونة لتقديم أي عرض بالأرقام التي يتم وضعها على الطاولة.

وتابع كشافة برشلونة ميسينيو في الأشهر الأخيرة ولا أحد يشكك في جودته، لكن النادي يعتقد أنه لن يكون له مكان في التشكيلة الحالية للفريق.