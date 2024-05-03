سر انسحاب برشلونة المفاجئ من صفقة "ميسي الجديد"
كشفت صحيفة "سبورت" سبب انسحاب برشلونة من صفقة إستيفاو ويليان الملقب بميسي الجديد أو ميسينيو".
ووفقا للصحيفة، فقد قرر برشلونة عدم الدخول في عرض التعاقد مع ميسينيو البالغ من العمر 17 عاما.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة لن يخاطر بأي رهانات أخرى مع لاعبين برازيليين بعد التعاقد مع فيتور روكي الذي قد يغادر برشلونة على سبيل الإعارة؛ لأنه ليس ضمن خطط الفريق.
وأفادت "سبورت" أن ميسينيو سيقترب من تشيلسي، في حين لا يخطط برشلونة لتقديم أي عرض بالأرقام التي يتم وضعها على الطاولة.
وتابع كشافة برشلونة ميسينيو في الأشهر الأخيرة ولا أحد يشكك في جودته، لكن النادي يعتقد أنه لن يكون له مكان في التشكيلة الحالية للفريق.
ويمثل ميسينيو الوكيل أندريه كوري الذي يعطي الأولوية لبرشلونة، لكن لن تكون لديه أي فرصة على المدى القصير.
ونقلت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي عرض 30 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات، في حين يرغب بالميراس في الحصول على 55 مليون يورو، رغم أن المدرب طلب من النادي عدم بيع اللاعب الآن ومحاولة الاحتفاظ به.
ولا يريد تشيلسي، الذي كان مهتمًّا أيضًا بفيتور روكي قبل أن ينجح برشلونة في التعاقد معه، أن يضيع الفرصة وسيعمل على ضم ميسينيو.
وسجل ميسينيو ستة أهداف وصنع ثلاثة في 17 مباراة مع بالميراس، وينتهي عقده في يونيو 2026.