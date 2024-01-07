برشلونة يبدأ تحركاته من أجل ضم "ميسينيو"

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة بدأ تحركاته من أجل سرعة التعاقد مع البرازيلي الشاب، استيفاو ويليان، لاعب فريق بالميراس، المعروف باسم "ميسينيو".

وأُطلق على اللاعب الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، اسم "ميسينيو" بسبب أوجه التشابه مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالكرة وامتلاكه القدرة على تجاوز منافسيه قبل الانفراد بالحراس.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "هناك عدة أندية كبيرة تريد ضم ميسينيو، لكن اللاعب ووكيله يريدان برشلونة، وناديه وعده باحترام رغبته".

وكان ديكو، المدير الرياضي الحالي لبرشلونة والمستشار السابق للنادي في البرازيل، قد راقب ميسينيو فترة طويلة، وبات اللاعب أحد الرهانات التي يفكر بها البرتغالي في المستقبل.