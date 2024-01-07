برشلونة يبدأ تحركاته من أجل ضم "ميسينيو"
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة بدأ تحركاته من أجل سرعة التعاقد مع البرازيلي الشاب، استيفاو ويليان، لاعب فريق بالميراس، المعروف باسم "ميسينيو".
وأُطلق على اللاعب الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، اسم "ميسينيو" بسبب أوجه التشابه مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالكرة وامتلاكه القدرة على تجاوز منافسيه قبل الانفراد بالحراس.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "هناك عدة أندية كبيرة تريد ضم ميسينيو، لكن اللاعب ووكيله يريدان برشلونة، وناديه وعده باحترام رغبته".
وكان ديكو، المدير الرياضي الحالي لبرشلونة والمستشار السابق للنادي في البرازيل، قد راقب ميسينيو فترة طويلة، وبات اللاعب أحد الرهانات التي يفكر بها البرتغالي في المستقبل.
وأشار تقرير "موندو": "العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا مثل مانشستر سيتي، يونايتد، تشيلسي، آرسنال، أو باريس سان جيرمان تتنافس بقوة للتوقيع مع ميسينيو، ولكن لاعب الوسط الذي يتمتع بروح هجومية، والذي قدم بالفعل أداء رائعًا مع الفريق الأول لبالميراس، لا يرغب في التراجع عن قراره ويحافظ على رغبته في تحقيق حلمه باللعب في نادي برشلونة، كما اعترف في مقابلة صحفية في شهر أكتوبر الماضي".
وتابع التقرير: "يتابع برشلونة ميسينيو منذ أكثر من عام، وجميع التقارير الموجودة في الإدارة الفنية للنادي، سواء في الفترة السابقة أو الحالية، إيجابية للغاية، في النادي يعتبرون استيفاو ويليان لاعبًا فريدًا، قادرًا على صنع الفارق ومرشحًا لتحقيق إنجازات كبيرة في السنوات المقبلة".
وأوضحت الصحيفة: "برشلونة لم يتحرك بشكل رسمي لإتمام الصفقة، بسبب الوضع الاقتصادي الحساس الذي يضطره لمواجهة عمليات أخرى أكثر أولوية قبل التفكير في التعاقد مع ميسينيو، ووفقًا للوائح الفيفا، فإنه لا يمكن أن ينضم اللاعب البرازيلي إلى الفريق قبل صيف عام 2025، ويمكن ضمه حين يبلغ سن الرشد في أبريل، وذلك بسبب الحد الأدنى للعمر المطلوب للانتقال".
وشدد التقرير: "النادي يرى اللاعب الشاب أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بالمستقبل، ويأمل مسؤولو برشلونة أن يوافق بالميراس على دفع جزء بسيط الآن والباقي صيف 2025 عندما يأتي اللاعب".