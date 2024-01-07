تشافي يحذر لاعبي برشلونة قبل مواجهة بارباسترو
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة نظيره بارباسترو في المباراة التي ستجمعهما، مساء الأحد، في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، غدًا السبت.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "لدينا القليل جدًا لنفوز به والكثير لنخسره، نحن مرشحون للفوز، علينا أن نلعب بكل حواسنا، خصمنا أمامهم مباراة حياتهم".
وأضاف: "لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا ضد إنتر سيتي العام الماضي، والسوابق تخبرنا أن الأمر لن يكون سهلاً، الهدف هو الوصول إلى النهائي والفوز به".
وتابع: "المهم هو احترام المنافس، إذا اعتقدنا أن الأمر سيكون سهلاً، فسنكون مخطئين بالفعل، لديهم أشياء جيدة جدًا، الإيمان والشجاعة والعدوانية، ستكون هناك أجواء رائعة وستكون كذلك معقدة، خطأ واحد يمكن أن يتركنا خارج البطولة، لذلك علينا أن نغرس بنفوس اللاعبين أن كأس الملك هي بطولة مُهمة للغاية".
وعن غياب لامين يامال عن مباراة الغد، أوضح تشافي: "سيغيب بسبب إيقاف من الموسم السابق مع فريق الشباب، لديه إيقاف مباراتين، وليس مباراة واحدة".
وبشأن إصابة جواو كانسيلو وموعد عودته، أشار: "سنرى ما يشعر به، لم يتم استبعاده من المشاركة في كأس السوبر، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يسافر مع المجموعة، إنه أفضل بكثير".
وعن إمكانية مشاركة فيتور روكي، قال تشافي: "أعتقد أنه يحتاج من الناحية البدنية إلى الإيقاع والدقائق وسيحصل عليها غدًا، سنرى كم من الدقائق سيلعب، لكن نعم إنها مباراة للأشخاص الأقل مشاركةً ولكنها ليست مباراة سهلة، نحن نتذكر السوابق".