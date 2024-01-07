تشافي يحذر لاعبي برشلونة قبل مواجهة بارباسترو

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة نظيره بارباسترو في المباراة التي ستجمعهما، مساء الأحد، في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، غدًا السبت.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "لدينا القليل جدًا لنفوز به والكثير لنخسره، نحن مرشحون للفوز، علينا أن نلعب بكل حواسنا، خصمنا أمامهم مباراة حياتهم".

وأضاف: "لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا ضد إنتر سيتي العام الماضي، والسوابق تخبرنا أن الأمر لن يكون سهلاً، الهدف هو الوصول إلى النهائي والفوز به".