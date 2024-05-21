بعد 35 عاما.. الدوري الليبي يدخل تاريخ كرة القدم العالمية
دخل لقاء النصر والهلال في الدوري الليبي تاريخ كرة القدم وذلك عندما احتسب حكم المباراة 5 ركلات جزاء بالتمام والكمال كواحدة من بين الأحداث غير المسبوقة في كرة القدم الحديثة.
وفي مباراة لحساب الجولة 17 من المرحلة الأولى للدوري الليبي الممتاز، قاد المهاجم الغاني جوناثان سواه، فريقه النصر للفوز على الهلال بنغازي بنتيجة عريضة استقرت على (6-3)، حين وقع على أربعة أهداف كاملة "سوبر هاتريك".
وكان ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي، مساء الإثنين شاهدا على احتساب عدد غير مسبوق في مباريات كرة القدم الرسمية في العالم باحتساب 5 ركلات ترجيح كاملة، ثلاث منها لنادي الهلال وإثنتين للنصر، كما شهدت المباراة أيضا حالة نادرة باحتساب ركلتي جزاء في أول 3 دقائق من المباراة.
وافتتح الغاني جوناثان سواه التسجيل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، ثم أضاف الهدف الثاني بالطريقة نفسها في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثالث في نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل حكم المباراة إعلان ركلات الجزاء، فبعدما سجّل محمد شتيوي الهدف الرابع للنصر، قلّص الهلال الفارق من ركلة جزاء سجلها لاعبه عز الدين المريمي في الدقيقة 70.
وبعد دقيقتين من ذلك، واصل الغاني جوناثان سواه تألقه ليوقع على الهدف الرابع (سوبر هاتريك) والخامس للنصر، قبل أن يذلل هلال بنغازي الفارق في أواخر المباراة بالهدفين الثاني والثالث وكلاهما من ركلتي جزاء سجلهما المهاجم عز الدين المريمي ليحرز بدوره أول هاتريك من 3 ركلات جزاء.
ومن جهته، سجل المدافع التونسي محمد علي الجويني الهدف السادس للنصر مختتما مهرجانا تهديفيا غزيرا في مباراة ستدخل بالتأكيد تاريخ الكرة اللليبية والعالمية.
ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في صدارة المجموعة الأولى التي تأهل منها نادي الأهلي بنغازي إلى المرحلة الحاسمة من أجل اللقب في انتظار البطاقة الثالثة.
ويشار إلى أن تاريخ كرة القدم العالمية شهدت احتساب عدد كبير من ركلات الجزاء في المباراة الواحدة، لكن مباراة النصر وهلال بنغازي حطمت الرقم القياسي في احتساب عدد ركلات الجزاء (5) وتسجيلها جميعها.
وكان الرقم القياسي السابق يعود إلى سنة 1989 وتحديدا في الدوري الإنجليزي عندما تم احتساب 5 ركلات جزاء في مباراة كريستال بالاص وبرايتون، 4 منها لكريستال بالاص الذي أهدر لاعبوه 3 ركلات، وسجلوا واحدة فقط، فيما تم تنفيذ ركلة جزاء برايتون بنجاح.