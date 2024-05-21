بعد 35 عاما.. الدوري الليبي يدخل تاريخ كرة القدم العالمية

دخل لقاء النصر والهلال في الدوري الليبي تاريخ كرة القدم وذلك عندما احتسب حكم المباراة 5 ركلات جزاء بالتمام والكمال كواحدة من بين الأحداث غير المسبوقة في كرة القدم الحديثة.

وفي مباراة لحساب الجولة 17 من المرحلة الأولى للدوري الليبي الممتاز، قاد المهاجم الغاني جوناثان سواه، فريقه النصر للفوز على الهلال بنغازي بنتيجة عريضة استقرت على (6-3)، حين وقع على أربعة أهداف كاملة "سوبر هاتريك".

وكان ملعب "شهداء بنينا" في مدينة بنغازي، مساء الإثنين شاهدا على احتساب عدد غير مسبوق في مباريات كرة القدم الرسمية في العالم باحتساب 5 ركلات ترجيح كاملة، ثلاث منها لنادي الهلال وإثنتين للنصر، كما شهدت المباراة أيضا حالة نادرة باحتساب ركلتي جزاء في أول 3 دقائق من المباراة.