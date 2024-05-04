الاتحاد الليبي يقرّ فوز أهلي بنغازي.. والنصر يردّ ببيان شديد اللهجة
رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، الطعن الذي تقدم به نادي النصر للاعتراض على نتيجة مباراته أمام الأهلي بنغازي ضمن الجولة السادسة من مرحلة الإياب لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم "دورينا"، ليتم رسميًّا اعتماد النتيجة الحاصلة على المستطيل الأخضر وهي فوز الأهلي بهدف دون مقابل.
وتضمن قرار لجنة الاستئناف التأكيد على أن اللجنة قبلت طعن نادي النصر شكلا، لكنها رفضته في الأصل، كما أشار القرار إلى أنه "في الموضوع قررت لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة تنظيم المسابقات بشأن اعتماد نتائج مباريات الجولة السادسة من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024، وبالتالي إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي (1 ـ 0) لمصلحة الأهلي.
وعقب قرار لجنة الاستئناف، وجه نادي النصر اتهامات خطيرة للاتحاد الليبي وللجنة المسابقات ولجنة الاستئناف مشددا على أن رفض الطعن الذي تقدم به النادي ينطوي على خدمة مصالح أندية دون أخرى وعدم معاملة الجميع على قدم المساواة.
ونشر نادي النصر بيانا رسميا أعلن فيه استنكاره الشديد مضيفا أن "قرار لجنة الاستئناف ينطوي على خرق صارخ وواضح للقوانين، مضيفا أن "هذه التصرفات واضحة للعيان رغبة في الإضرار بمصالح الأندية، ونتيجة لهذه القرارات تردى مستوى كرة القدم الليبية بهذه اللجان الضعيفة التي لا تملك الخبرة ولا المؤهلات العلمية التي تمكنها من دورها بشكل صحيح."
وتابع:"إن نادي النصر العريق أحد أعمدة الرياضة الليبية يعلن من خلال هذا البلاغ أنه سيواصل العمل القانوني والقضائي عبر الهياكل الرياضية الدولية إيمانا منه بأن اللجان التي أصدرت هذا القرار لم تكن على قدر من الحياد والنزاهة إلى درجة أنه أصبح لا يخفى عن القاصي والداني رغبتها في توجيه نتائج الدوري إلى طرف معين."
وكان النصر الليبي، متصدر الترتيب في الدوري الممتاز (34 نقطة)، طالب بالحصول على نقاط المباراة بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة أمام أهلي بنغازي الذي رفع رصيده في المرتبة الثانية إلى 30 نقطة.
وأشار النادي في احتجاجه إلى أن حكم المقابلة ارتكب خطأ فادحا بعدم طرد لاعب من أهلي بنغازي رغم حصوله على ورقتين صفراوين.
يذكر أن لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم قررت تأجيل مباريات المجموعة الأولى من "دورينا" التي كان مقرر إقامتها اليوم السبت، حتى يجري البت في طعن إدارة نادي النصر على نتيجة مباراة فريقها في «ديربي بنغازي» أمام الأهلي بنغازي.