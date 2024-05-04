الاتحاد الليبي يقرّ فوز أهلي بنغازي.. والنصر يردّ ببيان شديد اللهجة

وعقب قرار لجنة الاستئناف، وجه نادي النصر اتهامات خطيرة للاتحاد الليبي وللجنة المسابقات ولجنة الاستئناف مشددا على أن رفض الطعن الذي تقدم به النادي ينطوي على خدمة مصالح أندية دون أخرى وعدم معاملة الجميع على قدم المساواة.

ونشر نادي النصر بيانا رسميا أعلن فيه استنكاره الشديد مضيفا أن "قرار لجنة الاستئناف ينطوي على خرق صارخ وواضح للقوانين، مضيفا أن "هذه التصرفات واضحة للعيان رغبة في الإضرار بمصالح الأندية، ونتيجة لهذه القرارات تردى مستوى كرة القدم الليبية بهذه اللجان الضعيفة التي لا تملك الخبرة ولا المؤهلات العلمية التي تمكنها من دورها بشكل صحيح."

وتابع:"إن نادي النصر العريق أحد أعمدة الرياضة الليبية يعلن من خلال هذا البلاغ أنه سيواصل العمل القانوني والقضائي عبر الهياكل الرياضية الدولية إيمانا منه بأن اللجان التي أصدرت هذا القرار لم تكن على قدر من الحياد والنزاهة إلى درجة أنه أصبح لا يخفى عن القاصي والداني رغبتها في توجيه نتائج الدوري إلى طرف معين."

وكان النصر الليبي، متصدر الترتيب في الدوري الممتاز (34 نقطة)، طالب بالحصول على نقاط المباراة بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة أمام أهلي بنغازي الذي رفع رصيده في المرتبة الثانية إلى 30 نقطة.