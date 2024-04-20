لويس هاميلتون: نسيت شعور تصدر السباقات
قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، إنه نسي شعور تصدر السباقات، بعدما كان سائق مرسيدس في المقدمة في أول تسع لفات من سباق السرعة في جائزة الصين الكبرى، اليوم السبت.
وبعد انتزاع الصدارة من لاندو نوريس سائق مكلارين، بعد البداية، تمكن سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات من اللحاق بالسائق البريطاني المخضرم (39 عاما) وتجاوزه والفوز بسباق السرعة.
وعانى فريق مرسيدس خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ كان آخر فوز يحققه هاميلتون في السعودية عام 2021.
وقال هاميلتون في مؤتمر صحفي: "نسيت شعور أن تكون في المقدمة، وشعرت بالارتياح خلال الفترة القصيرة التي تصدرت فيها، لذا كنت سعيدا بهذه اللحظة".
وأضاف: "بصراحة، لا أتذكر أني حظيت بمشهد أكون فيه في الصف الأمامي لفترة طويلة".
ويبدو أن رد بول الذي فاز في 21 من أصل 22 سباقا الموسم الماضي، وثلاثة من السباقات الأربعة الأولى في الموسم الحالي، في مركز قوة، استعدادا للسباق الرئيس في حلبة شنغهاي، غدا الأحد، في ظل فوز فرستابن بفارق 13 ثانية عن هاميلتون في سباق السرعة.
وقال هاميلتون: "لم أنافس ماكس؛ لأنه كان يتقدم بسرعة كبيرة جدا جدا".
وسينضم هاميلتون إلى فريق فيراري الموسم المقبل.