لويس هاميلتون: نسيت شعور تصدر السباقات

قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، إنه نسي شعور تصدر السباقات، بعدما كان سائق مرسيدس في المقدمة في أول تسع لفات من سباق السرعة في جائزة الصين الكبرى، اليوم السبت.

وبعد انتزاع الصدارة من لاندو نوريس سائق مكلارين، بعد البداية، تمكن سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات من اللحاق بالسائق البريطاني المخضرم (39 عاما) وتجاوزه والفوز بسباق السرعة.

وعانى فريق مرسيدس خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ كان آخر فوز يحققه هاميلتون في السعودية عام 2021.

وقال هاميلتون في مؤتمر صحفي: "نسيت شعور أن تكون في المقدمة، وشعرت بالارتياح خلال الفترة القصيرة التي تصدرت فيها، لذا كنت سعيدا بهذه اللحظة".