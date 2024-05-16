مانشستر يونايتد يتحرك لحسم الصفقة الأولى

حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أول الصفقات المطلوب حسمها، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن دخول اللاعب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمامات مسؤولي مانشستر يونايتد بكل قوة، للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

وتتطلع إدارة مانشستر يونايتد لثورة شاملة في بناء الفريق، تعتمد على خروج بعض الأسماء التي تلقت عروضاً في الفترة الأخيرة مثل كاسيميرو، وبرونو فرنانديز، وأنطوني مارسيال بعد رحيل رافايل فاران واستقطاب لاعبين مميزين، لمساعدة الفريق على المنافسة على لقب الدوري.

وقدم أولي واتكينز موسماً رائعاً مع أستون فيلا، بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وقدم 13 مساهمة لفريقه خلال 36 مباراة.