مانشستر يونايتد يتحرك لحسم الصفقة الأولى
حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أول الصفقات المطلوب حسمها، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن دخول اللاعب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمامات مسؤولي مانشستر يونايتد بكل قوة، للفوز بخدماته في الموسم المقبل.
وتتطلع إدارة مانشستر يونايتد لثورة شاملة في بناء الفريق، تعتمد على خروج بعض الأسماء التي تلقت عروضاً في الفترة الأخيرة مثل كاسيميرو، وبرونو فرنانديز، وأنطوني مارسيال بعد رحيل رافايل فاران واستقطاب لاعبين مميزين، لمساعدة الفريق على المنافسة على لقب الدوري.
وقدم أولي واتكينز موسماً رائعاً مع أستون فيلا، بعدما سجل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وقدم 13 مساهمة لفريقه خلال 36 مباراة.
وينافس واتكينز صاحب الـ28 عاماً على لقب هداف الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الظفر بخدمات اللاعب، ليكون المهاجم الأساسي في تشكيلة عملاق أولد ترافورد، خلال الموسم الجديد.
وستكون مهمة مانشستر يونايتد ليست سهلة لإقناع المدرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا بإطلاق سراح لاعبه الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2028.
ويترقب واتكينز التواجد في قائمة منتخب إنجلترا، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2024)، بعد تألقه في الموسم الحالي لقيادة هجوم الأسود الثلاثة.