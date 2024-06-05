تطورات لافتة في انتقال دي بروين مع أنباء تحول وجهته إلى الهلال
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بإمكانية انتقال البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.
ويعد نجم مانشستر سيتي واحدًا من عدد من الأهداف البارزة في سوق الانتقالات لأندية الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، إلى جانب برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.
ووفقًا لِما ذكره موقع "CaughtOffside"، اليوم الأربعاء، فإن أندية النصر والهلال والاتحاد قد التقوا جميعًا بوكلاء دي بروين، وهو ما أعقبه حديث اللاعب الدولي البلجيكي علنًا عن كونه الآن منفتحًا على مستقبل محتمل في السعودية.
وحسب التقرير فإن مايكل ايمينالو المدير الرياضي لدوري المحترفين السعودي تواصل بالفعل مع اللاعب البلجيكي دي بروين.
كما قالت مصادر لموقع CaughtOffside إن النصر السعودي كان حريصًا على التعاقد مع برونو فرنانديز من مانشستر يونايتد، لكنهم ينظرون الآن إلى دي بروين كخيار آخر، بعد رغبة اللاعب البرتغالي في البقاء مع يونايتد.
وكان الصحفي البريطاني، بن جاكوبس، أشار إلى أن نادي الهلال ستكون له الأولوية في التعاقد مع دي بروين، إذا ما قرر اللعب في مسابقة دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.
وقال جاكوبس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "دي بروين هدف سعودي رئيس هذا الصيف أو في عام 2025.. على الأرجح، سيكون لدى الهلال الأولوية في ضم اللاعب هذا الصيف؛ نظرًا لكونه ممثل السعودية في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية".
وخاض النجم البلجيكي 26 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إذ غاب لبضعة أشهر بسبب الإصابة، ونجح في إحراز 6 أهداف وتقديم 18 تمريرة حاسمة.
ويعيش اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في آخر موسم بعقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ينتهي عقده في صيف 2025، إلا أن مانشستر سيتي يطمح في تمديد عقد دي بروين.