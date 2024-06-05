تطورات لافتة في انتقال دي بروين مع أنباء تحول وجهته إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بإمكانية انتقال البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

ويعد نجم مانشستر سيتي واحدًا من عدد من الأهداف البارزة في سوق الانتقالات لأندية الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، إلى جانب برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.

ووفقًا لِما ذكره موقع "CaughtOffside"، اليوم الأربعاء، فإن أندية النصر والهلال والاتحاد قد التقوا جميعًا بوكلاء دي بروين، وهو ما أعقبه حديث اللاعب الدولي البلجيكي علنًا عن كونه الآن منفتحًا على مستقبل محتمل في السعودية.