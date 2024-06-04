دي بروين يُسعد النصر والاتحاد السعوديين
أعلن الدولي البلجيكي كيفين دي بروين ، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ، موقفه من الرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وارتبط اسم دي بروين بالرحيل لدوري روشن على رأس مجموعة من الصفقات العالمية التي تستهدفها أندية المملكة في الموسم المقبل.
وقال دي بروين في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو):" الرحيل للدوري السعودي؟ عندما تكون في نفس عمري في كرة القدم عليك أن تكون منفتحًا على جميع الأمور".
وأضاف: "أنت تتحدث عن مبالغ مالية لا تُصدق في آخر مرحلة في مسيرتي الكروية، بالطبع يجب أن أفكر في ذلك".
وأشار إلى أن زوجته لن تعارض رحيله للسعودية بل تعتبرها مغامرة جيدة، مؤكدًا أنه يجب أن يفكر في مستقبله.
ويبلغ دي بروين 32 عامًا، وانضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني، بعد مشوار احترافي لعب خلاله مع جينك البلجيكي، وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن الألماني.
وساهم دي بروين في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022 – 2023، وأيضًا لقب السوبر الأوروبي في الموسم ذاته، بخلاف كأس العالم للأندية.
وحصد دي بروين لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، وكأس الدرع الخيرية مرتين.
ويعد ناديا النصر والاتحاد السعوديين الأكثر اهتماما بدي بروين.