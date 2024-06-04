دي بروين يُسعد النصر والاتحاد السعوديين

وقال دي بروين في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو):" الرحيل للدوري السعودي؟ عندما تكون في نفس عمري في كرة القدم عليك أن تكون منفتحًا على جميع الأمور".

وأضاف: "أنت تتحدث عن مبالغ مالية لا تُصدق في آخر مرحلة في مسيرتي الكروية، بالطبع يجب أن أفكر في ذلك".

وأشار إلى أن زوجته لن تعارض رحيله للسعودية بل تعتبرها مغامرة جيدة، مؤكدًا أنه يجب أن يفكر في مستقبله.