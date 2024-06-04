مفاجأة.. الهلال السعودي يزاحم مانشستر سيتي على صفقة سوبر
دخل نادي الهلال السعودي في صراع مع مانشستر سيتي الإنجليزي على التعاقد مع أحد النجوم البارزين في الدوري الإنجليزي.
ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل بصفقة جديدة على أعلى مستوى لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا.
وكشف الصحفي الأمريكي بن غاكوبس عن وجود صراع حول التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو غيماريش مدافع نيوكاسل الإنجليزي.
وقال بن غاكوبس عبر حسابه بموقع إكس إن مانشستر سيتي يبقى الوجهة الأقرب إذا غادر غيماريش أسوار نيوكاسل بتفعيل الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف:" هناك اتصالات تمت بالفعل بين إدارة السيتي وممثلي اللاعب لبحث إمكانية حسم الصفقة بشكل رسمي".
وأشار إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى بالفعل اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، ولكن لم يتحرك بجدية للتفاوض مع نيوكاسل أو اللاعب.
وفجر بن غاكوبس مفاجأة بأن الهلال يدرس تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب ودفع المقابل المالي لضم غيماريش.
وأوضح أن اللاعب حتى الآن لا يرغب في الرحيل للدوري السعودي ولكن الأمور قد تتغير.