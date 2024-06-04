مفاجأة.. الهلال السعودي يزاحم مانشستر سيتي على صفقة سوبر

دخل نادي الهلال السعودي في صراع مع مانشستر سيتي الإنجليزي على التعاقد مع أحد النجوم البارزين في الدوري الإنجليزي.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل بصفقة جديدة على أعلى مستوى لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا.