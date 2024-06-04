السر في هؤلاء الخمسة.. أسباب سيطرة الهلال على البطولات السعودية
نجح الهلال في حصد كل شيء متاح له في البطولات المحلية، خلال الموسم المنصرم، وسيطر بشكل مطلق على كل بطولة داخل المملكة.
وحقق الهلال الفوز بلقب دوري روشن دون هزيمة وبأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ المسابقة، وأكبر عدد من النقاط وبأرقام قياسية عالمية.
لكن ما السبب خلف هذا التفوق المحلي الكبير للهلال؟ الإجابة تتمثل في 5 أسماء كانت كلمة السر وراء نجاح الهلال بذلك الشكل في الموسم المحلي، والمفاجأة أن أفضلهم على الإطلاق ليس أجنبيًا.
وتسرد (إرم نيوز) في السطور القادمة أسباب سيطرة الهلال على بطولات الكرة السعودية:
ألكسندر ميتروفيتش
قدم المهاجم الصربي موسمًا رائعاً مع صفوف الهلال، بعدما احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقدم ميتروفيتش موسمًا للتاريخ، بعد أن سجل 28 هدفًا في 28 مباراة بالدوري بخلاف أن ميتروفيتش أهدر الكثير من الأهداف، ووصل معدل تحويله إلى الفرص إلى 23%، لكنه كان حاسمًا في الكثير من المباريات، وحافظ للهلال على صدارته في أوقات كاد الشك فيها يدخل قلوب محبيه.
وتنوع أهداف ميتروفيتش جعله لاعبا لا تستطيع دفاعات الخصوم أن توقفه، بعدما سجل 9 أهداف في الدوري برأسه، وخمسة بقدمه اليسرى، و14 بالقدم اليمنى.
مالكوم
رغم أن صفقة انتقاله إلى الهلال لاقت بعض الهجوم في البداية، نظرًا لفشله في برشلونة، وعدم تقديمه المرجو منه بعد الانتقال إلى روسيا، إلا أن مالكوم كان نجمًا حقيقيًا للهلال في أوقات صعبة للغاية.
النجم البرازيلي كان حاسمًا وقت غياب متروفيتش، وبشكل عام في الدوري السعودي له 15 هدفًا مؤثرة للغاية في مشوار التتويج، وصنع ستة أهداف غيرها، ليكون إجمالي مساهماته 21 هدفًا في الدوري فقط.
روبن نيفيز
يبقى روبن نيفيزثاني أفضل برتغالي في الدوري السعودي خلف كريستيانو رونالدو.
ولعب النجم صاحب الـ 27 عامًا دور المايسترو في خط وسط الهلال طوال الموسم، وكان أحد مهندسي هجمات الفريق بصناعة 13 هدفًا في الدوري فقط، بخلاف 3 أهداف أحرزها بنفسه.
وبخلاف دوره الهجومي ، لعب نيفيز أدوارًا مميزة في تحطيم هجمات المنافسين كجدار دفاعي، بدليل أن معدل استخلاصه للكرات يبلغ 6.6 محاولات في كل مباراة، كما أنه يبعد في كل مباراة 1.2 محاولة عن مناطق الخطورة ضد الهلال.
ميلينكوفيتش سافيتش
يقوم أيضًا ميلينكوفيتش سافيتش بدور رمانة الميزان في خط وسط الهلال، خلال الموسم الحالي.
ويبدو سافيتش مايسترو آخر في وسط الهلال، بعدما سجل 11 هدفًا في الدوري السعودي، وصنع 10، ليضع نفسه في مصاف الكبار.
وتسبب سافيتش في حصول الهلال على ركلتي جزاء طوال موسم الدوري السعودي، وصنع 17 فرصة كبيرة للتهديف.
وعلى المستوى الدفاعي، أسهم سافيتش بقطع 5.3 كرة في كل مباراة، وهو أحد أسباب صلابة الفريق الدفاعية التي ساهمت في التتويج بكل البطولات المحلية.
سالم الدوسري
المفاجأة الحقيقية في تلك القائمة هو النجم السعودي سالم الدوسري، الذي يمكن اعتباره لاعب العام في الهلال.
وظن بعضهم أن الدوسري سيختفي في ظل النجوم القادمين من دوريات عالمية، لكن على النقيض وقف معهم الند بالند، وتفوق على غالبيتهم رقميًا وفنيًا وقياديًا داخل الملعب.
وسجل الدوسري 14 هدفًا في الدوري السعودي، وصنع 4 أهداف، ولكن ذلك لا يعبر عن مدى إبداعه في الملعب، حيث قدم 14 فرصة محققة للتسجيل لزملائه في الفريق.
ولم يغفل الدوسري الدور الدفاعي قط؛ إذ كان يستعيد 6.2 كرة كل مباراة، أي بمعدل أفضل من الكثير من مدافعي الدوري.