السر في هؤلاء الخمسة.. أسباب سيطرة الهلال على البطولات السعودية

نجح الهلال في حصد كل شيء متاح له في البطولات المحلية، خلال الموسم المنصرم، وسيطر بشكل مطلق على كل بطولة داخل المملكة.

وحقق الهلال الفوز بلقب دوري روشن دون هزيمة وبأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ المسابقة، وأكبر عدد من النقاط وبأرقام قياسية عالمية.

لكن ما السبب خلف هذا التفوق المحلي الكبير للهلال؟ الإجابة تتمثل في 5 أسماء كانت كلمة السر وراء نجاح الهلال بذلك الشكل في الموسم المحلي، والمفاجأة أن أفضلهم على الإطلاق ليس أجنبيًا.

وتسرد (إرم نيوز) في السطور القادمة أسباب سيطرة الهلال على بطولات الكرة السعودية: