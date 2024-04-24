يوكوهاما الياباني يتأهل لملاقاة العين في نهائي دوري أبطال آسيا

وانتصر العين الإماراتي على الهلال السعودي في مباراة الذهاب التي أقيم يوم 17 أبريل الجاري بنتيجة 4-2، قبل أن يخسر الفريق الإماراتي مساء الثلاثاء بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى الدور النهائي مباشرة.

وقطع العين بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2016 والرابعة عبر تاريخه.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والتي سيشارك فيها العين يوم 11 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر في الإمارات.

وسجل يوكوهاما في مباراة العودة، ثلاثية مبكرة حملت توقيع كل من أساشي يونيكا في الدقيقتين 13 و30، وأندرسون لوبيز بالدقيقة 21.

وفي الدقيقة 35 قلّص الفريق الكوري الجنوبي الفارق بهدف ماتيوس ساليس، قبل 4 دقائق من نقطة التحول الأكبر في المباراة بعد طرد تاكومي لاعب يوكاهاما وحصول الضيوف على ضربة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق فقط، سجل الفريق الكوري هدفا ثانيا من ضربة الجزاء بواسطة اللاعب داريان بويانيتش، لتصبح النتيجة الإجمالية التعادل 3-3.

ومع استمرار التعادل بـ3 أهداف لمثلها، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت الفريق اليابني بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.