تين هاغ يرد على تقارير إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

رد إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التقارير التي تحدثت عن اتخاذ الإدارة قرارا بإقالته، عقب مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد يونايتد لخوض آخر مباراة له، هذا الموسم، عندما يصطدم بغريمه مانشستر سيتي، مساءً اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن اليونايتد قرر إقالة تين هاغ من منصبه بغض النظر عن نتيجة نهائي الكأس، سواء انتهت المباراة بفوز الفريق أو خسارته.