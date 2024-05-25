تين هاغ يرد على تقارير إقالته من تدريب مانشستر يونايتد
رد إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التقارير التي تحدثت عن اتخاذ الإدارة قرارا بإقالته، عقب مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستعد يونايتد لخوض آخر مباراة له، هذا الموسم، عندما يصطدم بغريمه مانشستر سيتي، مساءً اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.
وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن اليونايتد قرر إقالة تين هاغ من منصبه بغض النظر عن نتيجة نهائي الكأس، سواء انتهت المباراة بفوز الفريق أو خسارته.
وأشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد حدد العديد من البدائل لخلافة تين هاغ، وهم توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو، كيران ماكينا، غراهام بوتر وتوماس فرانك.
وبسؤال عن حقيقة تحديد موعد اجتماع مع إدارة يونايتد الأسبوع المقبل؟، أوضح تين هاغ في تصريحات صحفية: "لا يوجد، لقد فعلنا ذلك بالفعل، ويوم الأحد سأذهب إلى إجازتي، أعتقد أنني أستحق ذلك"
وأضاف: "إدارة النادي قالوا إنهم يرغبون بتغيير كل شيء معي ويبنون النادي معي، ذلك ما أخبروني به بشكل مباشر".
وأشار: "أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات، ومساء السبت فرصة أخرى للفوز بالكأس، لقد فزنا بتلك الفرصة والآن علينا استغلالها".
وأردف تين هاغ: "بعد ذلك سنقيم الموقف ونرى أين نحن في المشروع والأشياء التي علينا تغييرها".
وتولى تين هاغ مسؤولية تدريب يونايتد في صيف عام 2022، وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وحل ثانيا في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة من مانشستر سيتي.
وفي الدوري الأوروبي ودع البطولة من ربع النهائي على يد إشبيلية الإسباني.
أما الموسم الجاري فقد حل ثامنا في الدوري الإنجليزي، وودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعدما حل رابعا وأخيرا في مجموعته.