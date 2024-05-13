تين هاغ يكشف سبب تراجع مستوى مانشستر يونايتد

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن أزمة الإصابات هي السبب في تراجع أداء فريقه في الموسم الحالي بعد الخسارة 1-صفر أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، وهي الهزيمة التاسعة لفريقه على ملعبه في جميع المسابقات هذا الموسم.

وافتقد يونايتد الذي عادل الآن رصيده من أكبر عدد من الهزائم على ملعبه في موسم واحد جهود ستة مدافعين على الأقل بسبب الإصابة، بالإضافة إلى صانع اللعب برونو فرنانديز، والمهاجم ماركوس راشفورد.

وبهذا تتلقى شباك فريق تين هاغ، الذي اضطر لإشراك لاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة، 82 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، وهي أعلى حصيلة أهداف يتلقاها يونايتد في موسم واحد منذ 1970-1971.