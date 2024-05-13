تين هاغ يكشف سبب تراجع مستوى مانشستر يونايتد
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن أزمة الإصابات هي السبب في تراجع أداء فريقه في الموسم الحالي بعد الخسارة 1-صفر أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، وهي الهزيمة التاسعة لفريقه على ملعبه في جميع المسابقات هذا الموسم.
وافتقد يونايتد الذي عادل الآن رصيده من أكبر عدد من الهزائم على ملعبه في موسم واحد جهود ستة مدافعين على الأقل بسبب الإصابة، بالإضافة إلى صانع اللعب برونو فرنانديز، والمهاجم ماركوس راشفورد.
وبهذا تتلقى شباك فريق تين هاغ، الذي اضطر لإشراك لاعب خط الوسط المدافع كاسيميرو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة، 82 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، وهي أعلى حصيلة أهداف يتلقاها يونايتد في موسم واحد منذ 1970-1971.
وقال تين هاغ لموقع النادي على الإنترنت: "لا أعرف أين يفترض أن يكون مركزنا عندما يكون جميع اللاعبين متاحين، ولكن بالتأكيد إذا كان جميع اللاعبين موجودين فسنحصل على المزيد من النقاط".
وأضاف: "بالتأكيد سيكون لدينا المزيد من الاستقرار، خاصة في خط الدفاع؛ لأننا الآن نتلقى الكثير من الفرص والكثير من الأهداف، في العام الماضي كنا أكثر فريق خروجا بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي.
"لا يمكنك تطوير فريق عندما يكون الأمر، على وجه الخصوص في بعض المراكز المهمة، يشبه أن تسبح ويديك خلف ظهرك، ثم عليك أن تبقي رأسك مرفوعا وفوق مستوى الماء، هذا ما نحاول القيام به.
"لا يزال لدينا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا أمر جيد، ولكن إذا كنت ترغب في تطوير فريق فنحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين. رأيت أن منافسنا آرسنال غاب عنه لاعب واحد فقط بينما كان لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين".
ويحتل يونايتد المركز الثامن في الترتيب برصيد 54 نقطة، وتشمل المباريات المتبقية للفريق في الدوري مباراة على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس، يوم الأربعاء، قبل أن يحل ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون، يوم الأحد.
ويواجه يونايتد منافسه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، في 25 مايو الجاري.
ومع ذلك، قال المدرب الهولندي، إن فريقه قدّم أداء أفضل بكثير أمام آرسنال، الذي اعتلى صدارة الترتيب بهذا الفوز، بعد أن تلقى هزيمة ساحقة 4-صفر أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي.
وأضاف المدرب الهولندي: "لا يسعني إلا أن أكون سعيدا، وأعتقد أنها إشادة لهذا الفريق لأن اللاعبين الذين شاركوا قدموا كل ما في وسعهم وكانوا قادرين على المنافسة وكانوا يقاتلون. وبعد ذلك تدرك أنه يمكنك تحقيق نتيجة إيجابية".