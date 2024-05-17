لأول مرة: إذاعة حديث الحكم مع الـ "VAR" في نهائي كأس رئيس الإمارات

وقال اتحاد القدم الإماراتي في بيان رسمي، إن المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الوصل والنصر، التي ستقام اليوم في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ستشهد حدثا استثنائيًّا وهو إذاعة حديث حكم الساحة مع حكام تقنية الفيديو "VAR" خلال المباراة للجماهير الحاضرة في الملعب والمتابعين عبر البث التلفزيوني؛ بهدف زيادة الشفافية بين الحكام، واللاعبين، والأطقم الفنية، والجماهير.

وسيكون هذا البث في القرارات الحاسمة التي يتم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو.

ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من أمريكا بقيادة إسماعيل الفاتح (حكم ساحة)، وكوري باركر (حكم مساعد أول)، وكيلي اتكينس (حكم مساعد ثان)، وروضة المنصوري (حكم رابع)، وأدوناي أسكوبيدو (حكم فيديو)، وخلود الزعابي (حكم فيديو مساعد)، ويوسف الجسمي (حكم احتياطي خامس).