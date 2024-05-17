لأول مرة: إذاعة حديث الحكم مع الـ "VAR" في نهائي كأس رئيس الإمارات
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن مفاجأة سعيدة، لجماهير مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات، بين الوصل والنصر، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المسابقات المحلية.
وقال اتحاد القدم الإماراتي في بيان رسمي، إن المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة بين الوصل والنصر، التي ستقام اليوم في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ستشهد حدثا استثنائيًّا وهو إذاعة حديث حكم الساحة مع حكام تقنية الفيديو "VAR" خلال المباراة للجماهير الحاضرة في الملعب والمتابعين عبر البث التلفزيوني؛ بهدف زيادة الشفافية بين الحكام، واللاعبين، والأطقم الفنية، والجماهير.
وسيكون هذا البث في القرارات الحاسمة التي يتم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو.
ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من أمريكا بقيادة إسماعيل الفاتح (حكم ساحة)، وكوري باركر (حكم مساعد أول)، وكيلي اتكينس (حكم مساعد ثان)، وروضة المنصوري (حكم رابع)، وأدوناي أسكوبيدو (حكم فيديو)، وخلود الزعابي (حكم فيديو مساعد)، ويوسف الجسمي (حكم احتياطي خامس).
ويتطلع الوصل للفوز بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم في ظل سعيه لتحقيق الثنائية المحلية حين يواجه منافسه النصر، اليوم الجمعة.
ويتصدر الوصل ترتيب دوري المحترفين متقدما بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي، حامل اللقب، مع تبقي أربع مباريات لكل فريق حتى نهاية المسابقة.
ويبحث الوصل عن الفوز بلقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 2006-2007، وهو الموسم الوحيد الذي حقق فيه ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة.
وعلى الجانب الآخر، كانت مسيرة النصر صعبة نوعا ما عقب التفوق 1-صفر على خورفكان، ثم الفوز 2-1 على ملعب عجمان في دور الثمانية.
وتأخر النصر 2-1 حتى الوقت بدل الضائع للمباراة أمام شباب الأهلي، قبل أن يتعادل ويفوز 4-3 بعد شوطين إضافيين، ليبلغ النهائي عقب مواجهة مثيرة.
ويتطلع النصر لختام الموسم بشكل جيد بعد بداية ضعيفة في الدوري وتوديع كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية أمام العين.
وتحول أداء النصر بعد تعيين المدرب ألفريد شرودر، عقب رحيله عن تدريب العين في نوفمبر تشرين الثاني، ليتقدم الفريق في ترتيب الدوري ويصل نهائي كأس رئيس الدولة التي حقق لقبها أربع مرات، كان آخرها موسم 2014-2015.