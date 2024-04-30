الوصل يهزم اتحاد كلباء ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات
سجل الوصل 3 أهداف في الشوط الثاني في فوز ساحق 4-1 على اتحاد كلباء ليتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء.
ويلعب الوصل في النهائي مع المتأهل من مواجهة النصر وشباب الأهلي.
افتتح أداما ديالو التسجيل للوصل في الدقيقة 36 حين سدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.
وانتظر اتحاد كلباء حتى الدقيقة 69 ليدرك التعادل بتسديدة منخفضة أطلقها الإيراني مهدي قائدي.
لكن سياكا سيديبي أعاد الوصل للمقدمة مجددًا بعدها بثماني دقائق بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.
ولعب اتحاد كلباء بعشرة لاعبين بعد طرد دانييل بيسا في الدقيقة 83 بعد تدخل عنيف على نيكولاس خيمينيز.
ثم أضاف سفيان بوفتيني الهدف الثالث بعدها بدقيقتين بضربة رأس من مدى قريب.
وأكمل أليكسيس بيريز رباعية الوصل بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.