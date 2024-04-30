الوصل يهزم اتحاد كلباء ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات

سجل الوصل 3 أهداف في الشوط الثاني في فوز ساحق 4-1 على اتحاد كلباء ليتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء.

ويلعب الوصل في النهائي مع المتأهل من مواجهة النصر وشباب الأهلي.

افتتح أداما ديالو التسجيل للوصل في الدقيقة 36‭‬‬ حين سدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.